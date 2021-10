Le message touchant de Ronaldo après la mort de la femme d’un ancien coéquipier

Cristiano Ronaldo a partagé sa peine avec l’un de ses amis et ancien coéquipier du Sporting Portugal, José Semedo, endeuillé par le décès brutal de sa femme.

"Il y a des moments où tout passe au second plan, y compris le football." Loin de ses performances à Manchester United ou des retrouvailles avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a partagé sa peine et ses pensées émues pour son ami José Semedo, endeuillé par la mort soudaine de sa femme la semaine dernière.

"La semaine dernière, de manière inattendue, un être humain fantastique est parti, notre chère Soraia, une merveilleuse mère et épouse de l'un des meilleurs amis que la vie m'a donnés, a écrit la star portugaise sur les réseaux sociaux. Rien ne peut effacer la douleur de mon frère José Semedo et de toute la famille, mais nous sommes ensemble, aujourd'hui comme toujours, pour affronter cette période très difficile. Repose en paix mon amie. Nous ne t'oublierons jamais."

Très proches depuis leur formation au Sporting

Selon certains médias anglais, Soraya est décédée jeudi à l’âge de 36 ans après des complications provoquées par une infection. Ronaldo et Semedo se sont connus au centre de formation du Sporting Portugal, club quitté à 18 ans par CR7 pour rejoindre Manchester United. Les deux hommes sont, depuis, restés très proches et partent parfois en vacances ensemble. Ronaldo a d’ailleurs partagé une image d’un dîner partagé entre les deux couples dans son message de condoléances.

Semedo a un jour affirmé qu’il "devait tout" à Ronaldo. "S’il n’avait pas été là, j'aurais été expulsé de l'académie et je serais retourné dans le quartier où j'ai grandi, avait assuré l’ancien joueur de Cagliari, Charlton, de Sheffield Wednesday et actuellement au Vitoria Setubal. Beaucoup de mes amis d'enfance sont en prison ou sont devenus accros à la drogue. Rien ne me fait penser que je n'aurais pas suivi le même chemin. Je dois ma carrière sportive, mes enfants et ma vie merveilleuse à Cristiano."