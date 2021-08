Manchester United : "Ferguson est venu me rencontrer chez ma mère en 2011", révèle Varane

Dans une interview donnée au site internet de Manchester United, qu'il vient de rejoindre lors de ce mercato estival, Raphaël Varane confie que Sir Alex Ferguson l'avait rencontré en 2011 chez sa mère pour tenter de le faire signer chez les Red Devils.

L'histoire commune entre Raphaël Varane et Manchester United aurait pu débuter il y a dix ans. Dans une interview accordée au site internet du club, la première depuis l'officialisation de son arrivée aux Red Devils, le défenseur français a révélé que le club anglais le suivait de très près depuis ses débuts professionnels à Lens.

En 2011, alors que le jeune Raphaël Varane venait tout juste de découvrir la Ligue 1 avec les Sang et Or, un certain Sir Alex Ferguson, manager de Manchester United, avait même fait des pieds et des mains pour tenter de l'attirer en Angleterre. " J’ai d’abord entendu des rumeurs, beaucoup de gens parlaient de moi et de Manchester United depuis 2011. Sir Alex Ferguson est venu me rencontrer chez ma mère", révèle le champion du monde 2018 au sujet de son départ du Real Madrid.

Il avait finalement rejoint le Real pour 11 millions d'euros

Finalement, Raphaël Varane avait à l'époque préféré rejoindre la capitale espagnole et s'était engagé avec le Real contre un joli chèque de 11 millions d'euros. Et bien lui en a pris, puisque celui qui a débarqué à 18 ans chez les Merengue a empilé les trophées de l'autre côté des Pyrénées, en remportant notamment quatre Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018) et trois Liga (2012, 2017, 2020).

Malgré une aventure exceptionnelle au Real, le nouveau défenseur des Red Devils sentait qu'il était temps de tourner la page. "Je suis très heureux, très excité de débuter cette nouvelle aventure. J’ai vécu de très belles choses avec mon ancien club, mais c’est désormais un nouveau départ pour moi. Je suis très heureux d’être ici", a-t-il confié au site internet du club. Le premier match de Manchester United contre Leeds en PL, remporté 5-1 par les Red Devils, ne peut que lui donner encore plus hâte de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.