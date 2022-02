Manchester United: garde à vue prolongée pour Greenwood, soupçonné de viol et d'agression

Mason Greenwood a été arrêté ce dimanche pour suspicion de viol et d'agression, accusé de violences conjugales par sa compagne. Il a été écarté par le club, qui a retiré les produits dérivés au nom du joueur.

Les détectives qui interrogent Mason Greenwood, soupçonné de viol et d'agression sexuelle, ont obtenu un mandat de détention supplémentaire pour l'interroger sur une série d'images diffusées sur les médias sociaux, rapporte le Times. Ce lundi, Manchester United a même retiré tous les produits dérivés de Mason Greenwood du site internet du club, alors que des supporters en colère ont renvoyé des maillots portant le nom du joueur au mégastore d'Old Trafford.

Alors que Mason Greenwood est toujours en garde à vue à la suite d'allégations de viol et d'agression, quelques coéquipiers, dont Cristiano Ronaldo, David de Gea, Paul Pogba et Marcus Rashford, semblent ne plus suivre le joueur de 20 ans sur les réseaux sociaux, tandis que Nike a suspendu son contrat de sponsoring.

Ecarté par United

Le sponsor de l'équipe de Manchester United, TeamViewer, a déclaré qu'il suivait de près l'évolution de la situation. De son côté, le partenaire officiel Cadbury a annoncé que Greenwood ne figurerait sur aucun de ses produits marketing. Le joueur de Manchester United a été arrêté pour suspicion de viol et d'agression ce dimanche après que sa compagne ait publié des photos de son visages tuméfié sur les médias sociaux.

Actuellement en détention pour être interrogé, le Mancunien a été écarté du groupe. Les Red Devils ont publié un communiqué, indiquant que l’international anglais "ne reprendra pas l'entraînement et ne jouera pas de match jusqu'à nouvel ordre". Sur des images supprimées depuis, la jeune femme présente des bleus sur ses bras et ses jambes.

On peut également la voir la bouche et le nez en sang, accompagnés de ce message sans équivoque: "Pour que vous sachiez tout ce que me fait Mason Greenwood." La police a annoncé l’ouverture d’une enquête "pour établir toutes les circonstances" autour de cette affaire.