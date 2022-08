Mercato: l'hommage émouvant du Real Madrid à Casemiro

Transféré à Manchester United, Casemiro a reçu un dernier hommage poignant de la part du Real Madrid, qu'il avait rejoint en 2013, à l'âge de 20 ans. Florentino Perez a notamment salué l'une des "références" du club merengue.

Casemiro a été fêté comme il se doit avant de rejoindre Manchester United. Pour son dernier jour dans la capitale espagnole, l'international brésilien a reçu un hommage poignant de la part du Real Madrid, avec qui il a remporté cinq Ligues des champions, dont la dernière en mai dernier face à Liverpool au Stade de France.

Arrivé en 2013 chez les Merengue, le milieu de terrain a été célébré par son désormais ex-club lors d'une conférence de presse émouvante. Enlacé par Carlo Ancelotti, Casemiro a été salué par Florentino Perez. "C'est un jour pour rendre hommage à l'une de nos références dans cette merveilleuse époque que vit le Real Madrid. Cher Casemiro, je me souviens de ton arrivée alors que tu n'avais que 20 ans. Je me souviendrai toujours de tes 20 minutes extraordinaires à Dortmund qui ont été la clé de la Décima (en 2014). Dix ans ont passé et tu es devenu l'un de nos mythes. Je n'ai jamais pensé, en toute honnêteté, que ce jour pourrait arriver", a confié le président madrilène.

"J'ai beaucoup apprécié le football avec Kroos et Modric"

Au bord des larmes, le néo-Mancunien a eu beaucoup de mal à prononcer quelques mots. "Quand ma femme et moi sommes arrivés ici, je ne connaissais personne. Nous allions dans un nouveau pays, dans un club où beaucoup de gens ne nous connaissaient pas et nous avons construit notre vie ici. [...] Mais je dois parler de Modric et Kroos. J'ai beaucoup apprécié le football avec eux. Merci au club qui m'a formé en tant que personne et en tant que joueur, a expliqué l'homme aux 336 matchs et 18 titres avec le Real Madrid. L'histoire que j'ai vécue est incroyable. Ce club a les meilleurs joueurs, c'est pourquoi il est toujours le meilleur et il continuera à gagner."

Peu après l'officialisation du départ de Casemiro, ses deux compères du milieu de terrain, Luka Modric et Toni Kroos, avaient publié une lettre à destination de leur ancien coéquipier. "Tu vas me manquer. En tant que professionnel exemplaire. En tant que joueur de haut niveau. Comme un combattant qui m'a sauvé à plusieurs reprises... Mais, avant tout, comme une bonne personne, avait notamment écrit Kroos, dans des propos rapportés par Marca. Nous avons fait l'histoire, bon sang! Quelle période légendaire... Aujourd'hui, nos chemins sportifs se séparent, mais notre amitié demeure. Je peux te l'assurer."