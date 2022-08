Manchester United: "J'ai couté trois points à mon équipe", De Gea s'autoflagelle après le désastre contre Brentford

Le gardien de Manchester United David De Gea a reconnu ses erreurs lors des deux premiers buts encaissés lors de la large défaite des Red Devils 4-0 contre Brentford, ce samedi en Premier League.

L'embarrassante défaite 4-0 de Manchester United contre Brentford ce samedi, scellée après seulement 35 minutes de jeu en première période, a suscité les critiques les plus vives envers la majorité des joueurs, notamment David de Gea, qui s'est totalement raté sur les deux premiers buts. Le gardien espagnol, habitué à se défendre, a reconnu sa culpabilité en zone mixte à l'issue de la rencontre.

"C'était un jour horrible"

"J'ai fait perdre trois points à mon équipe. J'ai fait une mauvaise performance. C'était un jour horrible", a-t-il déclaré à la presse anglaise. David De Gea a analysé rapidement ses deux erreurs. "Si j'avais arrêté le premier tir, le résultat aurait été différent", a-t-il déclaré à propos du premier but, où sa main pas assez ferme lors d'un arrêt ras du poteau voit la frappe de Josh Dasilva finir au fond des filets. Quant au second, né d'une mauvaise sortie de balle en combinaison avec Eriksen, il a indiqué que "peut-être que je dois mieux lire le jeu et aller plus loin".

De Gea a poursuivi en disant: "Nous ne sommes pas comme les autres équipes, qui concèdent le premier et gagnent 5-1 ou 6-1. C'était un arrêt facile pour le premier but et j'ai senti que tout allait de pire en pire au fur et à mesure...". Et il a terminé en déclarant que "lorsque les matchs sont importants, il faut avoir du courage et être un bon joueur. Nous devons continuer à travailler la tête haute. Ce n'est que le début, avec un nouvel entraîneur, et il y a beaucoup de place pour l'amélioration, même si je ne sais pas comment, pour être honnête.

"L'équipe doit prendre ses responsabilités"

En conférence de presse d'après-match, son entraîneur Erik ten Hag avait demandé à ses joueurs de prendre leurs responsabilités après cette lourde défaite. Ce qui semble être chose faite pour David De Gea. "L'équipe doit prendre ses responsabilités et je suis désolé pour les fans, nous les avons déçus, avait-il lancé, admettant un match "nul". J'ai demandé aux joueurs de jouer avec conviction et de prendre des responsabilités, ils ne l'ont pas fait. Le manager est le principal responsable et je l'assume, mais je dois leur donner de la confiance et ils doivent aussi l'obtenir par eux-mêmes."