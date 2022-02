OL: le touchant message de Paqueta pour Guimaraes

Lucas Paqueta, attaquant de l’OL, a publié un message en direction de Bruno Guimaraes, son ancien coéquipier en club qui vient de rejoindre Newcastle.

Ils ne sont plus coéquipiers depuis quelques jours mais Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes viennent seulement de se quitter. Les deux hommes étaient ensemble lors du rassemblement du Brésil pour participer à deux matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022. A la fin de celui-ci, Paqueta a publié un long message en direction de son compatriote et désormais ancien coéquipier puisque Guimaraes vient de quitter Lyon pour s’engager en faveur de Newcastle.

"Sans ton amitié je ne serais pas là!"

"Mon pote, le jour est venu de te dire au revoir, je voulais te remercier avant toute autre chose, pour l'amitié, les rires et tous les moments passés ensemble, a écrit l’ancien Milanais sur son compte Instagram. Pour m'avoir aidé à retrouver ma meilleure version! Je pense que sans ton amitié je ne serais pas là! Merci d'être ce gars sans mots, avec un cœur immense et une énergie contagieuse! Tu vas tellement me manquer, sur et en dehors du terrain! Tu mérites tout ce que tu as vécu! Tu seras toujours dans mon coeur! Je t'aime tellement!"

Guimaraes avait rejoint Lyon en janvier 2020, neuf mois avant l’arrivée de Paqueta en provenance de Milan. Le nouveau joueur de Newcastle a répondu au bel hommage de son ami. "Merci frère, a-t-il lancé. Comme je te l'ai dit mille fois, tu es un frère que je n'ai jamais eu, ce fut un immense plaisir de jouer et d'être à tes côtés au quotidien, tu vas beaucoup me manquer. Mais la vraie amitié est celle qui ne finira jamais et je suis sûr que nous serons ensemble pour toujours mon pote! Sache que tu peux compter sur moi pour tout et que ton bonheur est le mien. Je t'aime et casse tout en France comme tu l'as fait depuis ton arrivée! Soyons ensemble au Brésil et pour la vie !! C'est juste un rendez-vous plus tard !! Je t'aime mon frère."

Les deux joueurs se sont retrouvés sous le feu des critiques du président lyonnais, Jean-Michel Aulas, mercredi en conférence de presse. "J'ai tenté de convaincre les Brésiliens de ne pas aller au Brésil, a lancé le dirigeant. On aurait été meilleurs avec eux mais l'équipe s'est transcendée avec huit absents dans une situation indigne de la Ligue 1. Il y a peut-être une justice immanente et les joueurs se sont dépassés. Dans ma position sur Bruno, le fait d'avoir une épée de Damoclès avec les Brésiliens a joué. J'étais déçu de les voir partir en sélection et les Brésiliens ne nous ont pas laissé la chance d'espérer."