Manchester United: l'étonnante réaction de Maguire après une main de son coéquipier

Lors de la défaite de Manchester United sur la pelouse d'Everto (1-0), Harry Maguire a réclamé une main... de son coéquipier. Une réaction qui n'a pas échappé aux réseaux sociaux.

Manchester United a passé une sale après-midi à Goodison Park. Battus par Everton (1-0), les Red Devils ont perdu gros dans la course à l'Europe. Si le but d'Anthony Gordon en première période a fait mal aux têtes mancuniennes, la réaction de Harry Maguire sur une supposée main de son coéquipier a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux. Alors qu'on joue la 29e minute, Gordon prend le ballon de la tête. Le cuir rebondit en dessous du bras de Nemanja Matic et Harry Maguire lève le bras pour demander une main.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'intégralité de la Premier League

Une faute de Gordon?

Autre possibilité: le capitaine mancunien signale une faute de Gordon, qui retient très légèrement le milieu serbe au niveau de l'épaule. Un contact beaucoup trop léger pour espérer obtenir gain de cause. La réaction de Maguire a provoqué de nombreuses moqueries envers le défenseur des Red Devils, souvent critiqué en raison de performances en-deçà du montant de son transfert (87 millions d'euros).

L'international anglais a d'ailleurs été la risée d'Alphonso Davies. Alors qu’il jouait au mode Ultimate Team de FIFA 22, le Canadien est tombé sur le capitaine de Manchester United au moment d’ouvrir un pack de joueurs. Il s’est alors lâché en plein direct: "Les gars, pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer… Tu es (Cristiano) Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, du XXIe siècle. Et ton capitaine est Harry Maguire. Il l’appelle 'capitaine'. Donnez-lui (à Ronaldo) le leadership. Je ne me moque pas de Maguire, mais Ronaldo devrait porter le brassard." Malgré les critiques, il garde toutefois la confiance de son coach Ralf Rangnick, mais aussi de son sélectionneur Gareth Southgate.