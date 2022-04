Cristiano Ronaldo annonce la mort de son fils nouveau-né

Cristiano Ronaldo a posté ce lundi soir un poignant message pour annoncer la mort de son fils nouveau-né. La jumelle de ce garçon, elle, se porte bien.

Terrible nouvelle pour Cristiano Ronaldo. Deux jours après son triplé avec Manchester United en Premier League face à Norwich (3-2), le quintuple Ballon d'or s'attendait à célébrer la naissance de jumeaux, un garçon et une fille, avec sa compagne Georgina Rodriguez. Mais l'attaquant portugais a finalement annoncé ce lundi soir une bien triste nouvelle au détour d'un message posté sur les réseaux sociaux: si la petite fille est bien née, le petit garçon est lui mort, semble-t-il en marge de l'accouchement.

"C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer la mort de notre petit garçon. C’est la plus grande douleur que des parents peuvent ressentir, a écrit le Portugais dans un message publié sur Instagram. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur."

Cristiano Ronaldo remercie les médecins et demande de la tranquilité

Après la douleur de ce drame, Cristiano Ronaldo et sa compagne ont tenu à remercier le personnel médical pour les efforts réalisés afin d'assurer la survie de leur garçon. Le couple demande aussi aux journalistes et aux fans de respecter leur vie privée dans cette terrible épreuve.

Père de quatre enfants - dont trois issus d'une gestation par autrui - avant l'arrivée attendue de ces jumeaux, le Portugais de 37 ans avait lui-même communiqué en octobre dernier sur la grossesse de celle qui partage sa vie depuis 2017. C'est encore une fois le couple Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez qui a pris les devants pour annoncer la triste nouvelle ce lundi.

"Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour leurs soins et leur soutien, poursuit le communiqué. Nous sommes dévastés par cette perte et nous implorons le respect de notre intimité en ce moment difficile. Bébé, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez."

Alors que la présence de CR7 pour le choc de Premier League mardi soir contre Liverpool semble évidemment compromise, le club anglais a rapidement communiqué pour soutenir son joueur dans cette épreuve. "Ta douleur est notre douleur, Cristiano, écrivent les Red Devils. Nous t'envoyons de l'amour et de la force, à toi et ta famille."