Serie A: Allegri se veut rassurant après le départ de Cristiano Ronaldo

Privée de Cristiano Ronaldo, tout proche d'un départ lors du mercato estival, la Juventus Turin a subi la défaite à domicile ce samedi (1-0) face à Empoli, pour la deuxième journée de Serie A. Après la partie, Massimiliano Allegri a voulu se montrer rassurant et a soutenu ses jeunes joueurs.

Après trois saisons à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo va retrouver Manchester United, douze ans après son départ. Les Red Devils ont annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant portugais de 36 ans.

La signature du quintuple Ballon d'Or est désormais soumise à la visite médicale, qui ne devrait pas poser de problème. Sans Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin a connu la défaite ce samedi (1-0), à domicile, face à Empoli.

"Ces deux faux pas nous feront certainement du bien"

Après un nul pour débuter face à l'Udinese (2-2), c'est donc un début de saison compliqué pour le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de touche.

"Nous avions besoin d'avoir plus de tranquilité d'esprit, plus de patience, non pas pour jouer individuellement mais en équipe. Ce n'est pas facile, nous avons obtenu un point en deux matchs mais nous avons tout le temps de récupérer ce retard, a estimé l'entraîneur turinois après la rencontre au micro de DAZN, diffuseur en Italie. Nous devons travailler davantage et ces deux faux pas nous feront certainement du bien."

"Nous n'avons plus à penser à Cristiano"

En l'absence de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et Federico Chiesa se sont installés à la pointe de l'attaque face à Empoli., alors que l'Argentin était aligné avec Alvaro Morata lors de la première journée.

"Cristiano a marqué des buts, ce qu'il fait très bien, c'est un joueur extraordinaire, mais à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus à penser à lui, a encore lâché Allegri. J'ai un excellent groupe et nous avons beaucoup à faire. Rester ensemble en ce moment nous aidera dans les futurs moments difficiles."

>> La Serie A est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Leonardo Mancuso a puni la Juventus à la 21e minute pour offrir la victoire à Empoli. Allegri et son staff vont devoir désormais composer avec la trêve internationale avant un déplacement à Naples le 12 septembre prochain.

"Mais je suis confiant: c'est un groupe avec des valeurs morales et techniques importantes, ils en sortiront certainement, a rassuré le coach italien. Les jeunes ont de la valeur. Un jeune joueur ne peut pas avoir l'expérience et la capacité à gérer certains moments de match, il faut petit à petit trouver un équilibre. Nous l'avons fait trop généreusement aujourd'hui. Nous sommes seulement ensemble depuis un mois."