Manchester United: la femme de Casemiro dément des rumeurs d’adultère

La femme de Casemiro (31 ans), milieu de terrain de Manchester United, a dénoncé des informations venues du Brésil selon lesquelles le joueur aurait entretenu une relation adultérine avec une mannequin d’une marque de chocolat pendant cinq ans.

Drôle d’affaire au Brésil. Un journaliste a assuré avoir la preuve de l’existence d’un groupe WhatsApp regroupant les amantes de nombreux joueurs de la sélection brésilienne. Selon lui, beaucoup seraient prêtes à faire des révélations sur ces relations extra-conjugales. Le déballage a déjà commencé puisque: Casemiro (31 ans) est ainsi accusé d’avoir entretenu une histoire adultérine pendant cinq ans avec un mannequin travaillant dans une chocolaterie de la marque Lindt, prénommée Sintya.

La femme de Casemiro le défend

Cette dernière aurait accompagné le joueur dans les pays où il a joué (l’Espagne et l’Angleterre) et lui aurait rendu visite dans sa ville natale au Brasil à Sao José dos Campos. Le journaliste avance des preuves comme des captures de conversations WhatsApp. L’histoire aurait duré entre août 2016 et fin 2022. Des accusations qui ont fait bondir la femme de l’actuel milieu de terrain de Manchester United.

Anna Mariana a réagi sur les réseaux sociaux en prenant à partie le journaliste à l’origine de ces supposées révélations. "Oh, mec, vraiment?, a-t-elle lancé. Tu ferais mieux d'enquêter d'abord sur tes sources. Rien qu'en le regardant, je sais que ce n'est pas lui." Elle a assuré que le joueur ne pouvait pas entretenir une telle relation en expliquant qu’il avait un alibi. Le couple est marié depuis près de dix ans et a deux enfants.

Casemiro, lui, n’a pas commenté ces rumeurs à la sortie d’une première saison convaincante avec Manchester United. L’international brésilien a rejoint le club anglais l’été dernier en provenance du Real Madrid contre 70 millions d’euros. Il a été l’un des hommes de base du manager Erik ten Hag (51 matchs, 7 buts, 7 passes décisives).