Manchester United: le message d’adieu très classe et émouvant de Solskjaer après son licenciement

Après avoir annoncé son éviction, Manchester United a publié ce dimanche une longue interview d’Ole Gunnar Solskjaer. Le coach norvégien, qui était en poste depuis 2018, en profite pour délivrer un message touchant et très fair-play.

Sortir la tête haute, avec le sourire. Sans aucune amertume. Ole Gunnar Solskjaer a été démis de ses fonctions ce dimanche par Manchester United. Mais le coach norvégien ne semble pas accuser le coup. Au contraire. Il se montre reconnaissant et compréhensif envers ses employeurs. Après l’annonce de son départ, Solskjaer a d’ailleurs accepté d’accorder une interview au site des Red Devils. Un exercice assez inattendu. Très ému, l’entraîneur de 48 ans, arrivé en décembre 2018 en remplacement de José Mourinho, en a profité pour défendre son bilan.

"Nous nous reverrons"

"Je vais partir par la porte d’entrée car je pense que tout le monde sait que j’ai tout donné pour ce club. Ce club signifie tout pour moi, malheureusement, je n’ai pas pu obtenir les résultats dont nous avions besoin. Il est temps pour moi de me retirer (…) Je suis très, très fier. C’est l’une des choses dont vous rêvez dans votre vie (…) Ça a été agréable de la première à la dernière minute, donc je dois remercier tous les joueurs, ce sont les meilleurs (…) Je tiens à remercier le conseil d’administration et les propriétaires de m’avoir donné cette opportunité. Je suis vraiment honoré d’avoir eu l’occasion de faire avancer le club et j’espère le laisser dans un meilleur état qu’à mon arrivée. Certains membres du personnel sont de bons amis. Les fans ont été incroyables du début jusqu’à maintenant. Nous nous reverrons."

Solskjaer est également revenu sur le fameux 8e de finale retour de Ligue des champions en mars 2019. Alors que United avait perdu 2-0 à Old Trafford face au PSG, les partenaires de Marcus Rashford ont arraché leur qualification en l’emportant 3-1 au Parc des Princes. Au terme d’un scénario renversant: "Quelle soirée! C’est probablement la première soirée durant laquelle certains de ces garçons ont exprimé ce qu’est vraiment Man United. Nous étions à terre, tout le monde pensait que nous n’avions aucune chance. Mais les joueurs ont montré du caractère et la fierté de Man United. Je m’en souviendrai, c’est sûr."

"Je soutiendrai le prochain manager"

En attendant de connaître le nom de son successeur, Solskjaer va être provisoirement remplacé par Michael Carrick, qui assurera l’intérim sur le banc. Le Norvégien, lui, va prendre un peu de repos auprès des siens. "Je vais passer du temps avec ma famille, explique-t-il. Ensuite, je surveillerai l’équipe, bien sûr, je soutiendrai le prochain manager, j’espère qu’il y arrivera. Et à un moment donné, je ferai probablement mon retour dans le monde du foot."

"Ole" se tient d’ailleurs à dipo des Red Devils, dont il avait déjà défendu les couleurs durant sa carrière d’attaquant. "Absolument, si vous voulez que je vous accompagne, je suis là", glisse-t-il avec le sourire, avant de conclure sur une note d’espoir: "Je ne veux rien anticiper, mais les deux fois où j’ai quitté Molde (en Norvège, ndlr), ils ont remporté le championnat l’année d’après donc je souhaite tout le meilleur à celui qui prendra le relais".