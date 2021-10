Manchester United: le message fort de Ronaldo après le naufrage face à Liverpool

Cristiano Ronaldo a posté un message positif sur les réseaux sociaux après la défaite humiliante de Manchester United face à Liverpool (0-5) dimanche à Old Trafford lors de la 9eme journée de Premier League.

Dimanche noir pour CR7 et les Red Devils. Sur sa pelouse d’Old Trafford, Manchester United a été fessé 5-0 par Liverpool dimanche lors de la 9eme journée de Premier League. Une gifle monumentale pour Cristiano Ronaldo qui aurait même pu être expulsé juste avant la mi-temps.

Alors que les Reds mènent déjà 3-0, le quintuple Ballon d’or perd son sang-froid et donne deux coups de pieds sur Curtis Jones, dont le 2eme sur le ballon alors que le joueur de Liverpool est au sol. L’ancienne idole du Real Madrid s’en sort avec un carton jaune presque par miracle.

Quelques heures après cette terrible humiliation, Ronaldo avait relevé la tête. C’est en tout cas le message qu’il a voulu faire passer à travers les réseaux sociaux. "Parfois, le résultat n’est pas celui pour lequel on se bat. Parfois le score n’est pas celui que nous voulons", a écrit le Portugais.

Alors que l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United s’écrit en pointillés, CR7 estime que ce sont avant tout les joueurs qui sont responsables de cette cinglante défaite : "C'est de notre faute, uniquement de notre faute, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que ça, beaucoup mieux, et c'est à nous de les délivrer. Le moment est venu." Avec ou sans Solskjaer, MU devra montrer un tout autre visage samedi sur la pelouse de Tottenham. Manchester United est 7eme au classement à six points du podium.