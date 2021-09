Manchester United: les débuts de Cristiano Ronaldo retardés?

La quarantaine imposée après avoir joué avec le Portugal pourrait repousser le grand retour de Cristiano Ronaldo avec Manchester United, ce samedi face à Newcastle (16h) en Premier League ou restreindre son temps de jeu dans un Old Trafford qui frétille d’impatience.

La date est cochée depuis une semaine au moins. Cristiano Ronaldo est attendu de pied ferme samedi (16h) à Old Trafford pour son grand retour avec le maillot de Manchester United. Les billets se sont envolés pour la réception de Newcastle (4e journée de Premier League) et les prix ont flambé jusqu’à atteindre près de 3.000 euros sur le marché noir afin de ne pas rater les débuts de l’épisode II du quintuple Ballon d’or. Il devrait être présenté à cette occasion même si le match ne sera pas retransmis en direct en Angleterre.

Mais il faudra peut-être s’armer de patience pour voir en action l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus. Le Portugais respecte actuellement une quarantaine dans son manoir du Cheshire (le comté de la ville de Manchester) et ne sera pas autorisé à sortir avant vendredi, après avoir participé à un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec le Portugal. S’il est testé négatif, il pourra alors participer à son premier entraînement avec les Red Devils. Le seul avant la réception des Magpies. Un laps de temps très court pour jouer dès le lendemain.

Selon The Sun, cela pourrait contraindre Ole Gunnar Solskjaer à repousser les grands débuts du Portugais. Si tel était le cas, Ronaldo pourrait finalement jouer mardi sur le terrain des Young Boys de Berne en Ligue des champions (18h45). Le manager norvégien avait ainsi attendu quinze jours avant d’offrir sa première titularisation à Raphaël Varane qui avait rejoint son nouveau club après ses coéquipiers.



La situation du Français (de retour de vacances) est différente de celle de Ronaldo qui a déjà participé à deux matchs depuis le début de saison: un avec la Juventus (30 minutes) et un autre avec le Portugal au cours duquel il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des sélections (111) grâce à un doublé contre l’Irlande. Au regard de son côté très compétiteur, de l'attente intenable suscitée par son retour et de son goût immodéré pour le travail et le maintien de sa condition physique, la présence de Ronaldo sur la pelouse d’Old Trafford, comme titulaire ou en cours de match, reste probable. Tous les fans de United n'espèrent que ça.