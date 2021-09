Manchester United: le maillot de Ronaldo s’arrache

Manchester United est déjà confronté à une pénurie de maillots de Cristiano Ronaldo, mis en vente ces dernières heures. Le résultat de l’explosion des demandes et de retards de production de l’équipementier Adidas.

Manchester United baigne toujours dans la folie depuis l’officialisation du grand retour de Cristiano Ronaldo au club la semaine dernière. Elle est même montée d’un cran jeudi soir quand le club a dévoilé le numéro du maillot de la star portugaise: le 7 évidemment, comme celui qu’il porte depuis son premier passage au club (2003-2009).

La mise en vente du nouveau maillot dans la soirée a immédiatement provoqué un afflux des commandes en ligne et de très longues files d’attente se sont formées devant les boutiques du club, ce vendredi matin. Les Red Devils n’ont pas résisté à cette énorme demande. Selon la presse anglaise, le club fait déjà face à une pénurie des répliques en raison également de retard de production rencontrés par l’équipementier Adidas causés par la fermeture d’usines au Vietnam, d’où proviennent habituellement 28% des vêtements de sport de la marque, selon le Daily Mail.

"Nous travaillons en collaboration avec MUFC pour essayer de répondre à la demande exceptionnellement élevée des fans pour nos nouveaux designs, mais nous nous attendons à une faible disponibilité de certains produits", a déclaré un porte-parole de la marque allemande au quotidien The Independent.

>> Regardez les grands débuts de Cristiano Ronaldo avec Manchester United sur RMC Sport

Le prix des places flambe

Le site de la boutique de Manchester United indique que certains maillots ne pourront pas être délivrés à leur acheteur avant novembre. Ce n’est pas le seul effet "CR7" puisque le prix des places flambe pour le prochain match de Manchester face à Newcastle, le 11 septembre prochain (16h, sur RMC Sport 1). Certaines sont proposées à 2.900 euros sur des sites de revente en ligne.



Ronaldo devrait faire sa grande apparition dans un Old Trafford incandescent. Le Portugais rencontrera certains de ses coéquipiers un peu plus tôt que prévu. Son équipe nationale l’a libéré et exempté du match amical face au Qatar samedi. Il sera aussi suspendu pour la rencontre en Azerbaïdjan mardi (qualifications à la Coupe du monde) après avoir écopé d’un carton jaune contre l’Irlande (2-1), mercredi. Auteur d’un doublé lors de cette rencontre, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire en sélection. Il a enlevé son maillot pour fêter ça, synonyme de suspension. Synonyme aussi d’arrivée plus précoce que prévue dans une ville où tout le monde l’attend.