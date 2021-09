Manchester United-Newcastle: d’où vient la célébration "Siuuu" de Cristiano Ronaldo ?

A l’occasion du grand retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford ce samedi lors du match de Premier League entre Manchester United et Newcastle (16h en direct et en intégralité sur RMC Sport 2), les fans des Red Devils rêvent de voir le Portugais marquer et réaliser sa fameuse célébration. L’incontournable "Siuuu", crié par CR7 à chacun de ses buts, est né après son départ de MU…

C’est devenu sa signature. Un saut à 180 degrés, un mouvement de bras vers le bas et un cri qui résonne dans tout le stade : "Siuuuu!!!" Cette célébration de Cristiano Ronaldo a fait 1000 fois le tour du monde. Les fans du Real Madrid, de la Juventus et du Portugal la connaissent par cœur. Pas ceux de Manchester United. Si CR7 a pourtant scoré 118 fois pour les Red Devils entre 2003 et 2009, il n’avait pas encore trouvé son petit gimmick. Déjà superstar (il a remporté le premier de ses cinq Ballons d’Or en 2008), il fêtait ses buts de différentes façons. Un coup en levant le bras, le doit en l’air, un autre en écartant les bras, façon Karim Benzema désormais. Il lui arrivait aussi de rester de marbre et de garder une posture à la Eric Cantona.

"C’était naturel"

Sa célébration "Siuuu" est née quatre ans après son départ de MU, très loin de Manchester et mais aussi de Madrid. C’est aux Etats-Unis, en 2013, lors d’un match entre le Real et Chelsea, que le Portugais fête pour la toute première fois un but avec sa fameuse signature.

"J’ai commencé à dire "si", c’est-à-dire "oui", a-t-il confié à DAZN Italia en 2019. Quand on gagne, tout le monde dit "si". J’ai commencé à le dire. Je ne sais pas pourquoi. C’était naturel. J’ai marqué et j’ai fait ça (il mime le saut à 180 degrés avec ses mains.) Je ne m’attendais pas à ce que les gens me demandent pourquoi je l’ai fait. J’ai dit: 'Je ne sais pas'. C’était naturel. Je dis toujours que les meilleures choses arrivent de façon naturelle."

Souvent imitée, y compris par des stars comme l’international anglais Jesse Lingard après un but avec les Three Lions cette semaine, la prochaine célébration de CR7 est programmée sur une pelouse de Premier League. Et si c’était dès ce samedi à Old Trafford contre Newcastle?