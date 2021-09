Manchester United-Newcastle: sur quelle chaîne regarder le grand retour de Ronaldo

Recrue surprise de la fin de mercato à Manchester United, Cristiano Ronaldo fera son grand retour à Old Trafford ce samedi face à Newcastle (16h) à l'occasion de la quatrième journée de Premier League. Un événement à suivre sur RMC Sport.

C’est l’événement du week-end sur la planète football. Ce samedi, Cristiano Ronaldo foulera à nouveau la mythique pelouse d’Old Trafford, douze ans après son départ de Manchester United pour le Real Madrid. Le retour du fils prodigue, acté en toute fin de mercat, est attendu par tout le peuple mancunien. Si sa titularisation face à Newcastle (16h) n'est pas certaine, Ole Gunnar Solskjaer a prévu de lui donner du temps de jeu. "Il a fait une bonne pré-saison avec la Juventus, il a joué en équipe nationale. Il a fait une bonne semaine avec nous ici et il sera sur le terrain à un moment donné, c’est certain", a annoncé l’entraîneur des Red Devils cette semaine.

Face aux Magpies qui ont raté leur début de saison avec un seul point pris en trois matchs, Manchester United, troisième avec sept points, peut viser la tête en cas de faux-pas de Tottenham qui sera le premier à l'œuvre à Crystal Palace (13h30).

Le match sera diffusé à partir de 16h en intégralité sur RMC Sport 2, avec Jérôme Sillon aux commentaires, accompagné pour l'occasion de Mikaël Silvestre, ancien coéquipier de CR7 du côté de Manchester United. Le grand retour de Ronaldo sera aussi à suivre dans Multizone sur RMC Sport 1 au cœur d'un week-end événement. Car en parallèle de ce Manchester United-Newcastle, cette quatrième journée de Premier League nous offrira une belle affiche entre Leicester et le champion en titre Manchester City, alors qu'Arsenal devra impérativement réagir contre Norwich pour quitter la dernière place du classement. Mikel Arteta est sous pression et n'a plus le droit à l'erreur.

Dimanche, les amoureux du football anglais auront droit à un choc très attendu entre le Leeds de Marcelo Bielsa et le Liverpool de Jürgen Klopp (17h30).