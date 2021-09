Manchester United-Newcastle en direct: le grand retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford

Douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo retrouve Manchester United et son stade, Old Trafford, avec l'affiche de Premier League face à Newcastle ce samedi (16h, en direct sur RMC Sport 1 dans le multiplex et en intégralité sur RMC Sport 2).

Des féministes veulent perturber le retour de Ronaldo Le Daily Mail affirme que des militantes féministes ont l'intention de perturber le retour de Cristiano Ronaldo. "Une manifestation est prévue", affirme le tabloïd anglais. Les militantes veulent rappeler l'affaire judiciaire de Cristiano Ronaldo, qui avait été visé par une plainte pour viol. Kathryn Mayorga, ancienne mannequin américaine âgée de 35 ans, l'avait accusé de l'avoir violée en 2009 dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. Cristiano Ronaldo avait accepté par la suite de payer 375.000 dollars (320.000 euros) en 2010, en échange d'un abandon des poursuites avec respect d'une clause de confidentialité. Ronaldo jouera face à Newcastle, a annoncé Solskjaer