Manchester United: "Nous allons mourir ensemble, moi, toi et notre fils'", le témoignage de l'ex-compagne d'Antony, qui l'accuse de violences domestiques et de menaces

Dans une interview à la télévision portugaise, Gabriela Cavallin, l'ex-compagne d'Antony, accuse le joueur de Manchester United de violences domestiques et de menaces. Des faits qui seraient loin d'être isolés.

Un témoignage édifiant. Ce lundi, UOL Esporte dévoile des extraits d'une interview accordée par Gabriela Cavallin, l'ancienne petite amie d'Antony, à Record TV. Cette dernière lance de graves accusations à l'égard de l'attaquant de Manchester United. Le joueur de 23 ans aurait proféré des menaces de mort envers l'influenceuse. Des actes pour lesquels il est visé par une plainte. "Il m’a agressée, m’a plaquée contre la portière (de la voiture). Là, je me suis dit : 'C’est fini’, a-t-elle confié. 'Si tu ne veux pas être avec moi, tu ne veux plus être avec personne. Tout va s’arrêter ici pour toi. Nous allons mourir ensemble, moi, toi et notre fils'", lui aurait balancé le Brésilien.

Un foetus qu'elle a perdu au cours de sa grossesse. "A ce moment-là, je suis morte. J’ai paniqué, j’ai commencé à pleurer beaucoup. J’ai accouché en 30 heures. La plus grande tristesse de ma vie et aussi la plus grande culpabilité", poursuit Gabriela Cavallin.

"Il a cassé ma valise, pris mon sac à main, mon passeport"

La première agression physique remonterait à juillet 2022. Lors de l'une d'entre elles, une prothèse mammaire en silicone de la DJ s'est déplacée. "À ce moment-là, j’étais tellement essoufflée que j’ai cru que j’allais mourir. Il a commencé à voir que c’était sérieux et s’est arrêté. Il a appelé un employé de Manchester, qui est comme un homme à tout faire, et il a demandé à deux médecins de venir dans mon appartement."

Antony est également accusé par son ex-compagne de l'avoir séquestrée chez lui. "Il a cassé ma valise, pris mon sac à main, mon passeport. Il a cassé mon téléphone portable, il ne m’a pas laissée partir. J’ai été prisonnière de 22 heures à près de 3h30 du matin, raconte Gabriela Cavallin. Je qualifie cela de captivité privée. Je voulais juste sortir de là et il m’a dit que je ne partirais qu’après avoir tout effacé. Je pense que sa mère a appelé son physiothérapeute et lui a demandé de l’aide. Personne ne pouvait le contrôler."

L'influenceuse doit prochainement se rendre en Angleterre "avec un avocat" pour y déposer une plainte. "Si c’est nécessaire, j’irai chercher des témoins, je vais me rendre au club pour chercher l’employé qui a appelé les médecins, les caméras de sécurité, assure-t-elle. Je ferai tout ce qui est nécessaire. J’irai en Angleterre et je le dénoncerai pour agression, omission d’aide, captivité privée, abus psychologique, tout ce qu’il m’a fait."