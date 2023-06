Rachat de Manchester United: le Qatar en passe d'entrer en négociations exclusives avec les Glazer

Selon une information de Reuters confirmée par RMC Sport, le Qatar s'apprête à entrer en négociations exclusives avec la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, pour le rachat du club anglais.

La candidature qatarienne tient la corde

Des discussions sur les contours de cette exclusivité sont en cours, et l'annonce de celle-ci pourrait prochainement tomber, si les parties se mettent d'accord. L'ouverture de négociations exclusives représenterait une avancée considérable dans le dossier, même si le processus est long et qu'il ne déboucherait pas automatiquement sur une vente du club. Cela confirme aussi, une fois de plus, que la candidature qatarienne tient la corde par rapport à celle d'Ineos, après plusieurs mois de bataille entre les deux.

La candidature d'Ineos est portée par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, déjà aux commandes de l'OGC Nice et propriétaire du groupe pétrochimique Ineos.

Lancé en novembre, le processus de vente de Manchester United, l'un des clubs de les plus prestigieux au monde, pourrait bien battre le record de la plus grosse transaction sportive. A titre de comparaison, le consortium américain mené par l’homme d’affaires Todd Boehly a lâché 4,8 milliards d’euros pour convaincre Roman Abramovitch de lâcher Chelsea en mai 2022. Des sommes folles qui ne se limitent pas à la Premier League. Le 31 août de la même année, l'AC Milan a été vendu pour 1,2 milliard d’euros au fonds américain RedBird par Elliott Management, un autre fonds US.

Sur un plan sportif, Manchester United sort d'une saison pleine de promesses conclue à la troisième place de la Premier League, synonyme de qualification directe pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions. Les hommes d'Erik ten Hag ont également remporté la Coupe de la Ligue face à Newcastle, mettant fin à une disette de six ans sans trophée. Leur parcours en Ligue Europa s'est en revanche arrêté dès les quarts de finale de la Ligue Europa contre Séville et ils ont été dominés par leur rival Manchester City en finale de la FA Cup.