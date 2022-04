Manchester United: "On ne mérite rien", De Gea très cash et fataliste après la défaite à Everton

Battu par Everton ce samedi après-midi (1-0) en Premier League, Manchester United a perdu de précieux points dans la course à l'Europe. Une prestation décevante qui n'a pas plu au gardien mancunien David De Gea.

Manchester United fait grise mine. Renversés par Everton à Goodison Park samedi (1-0), les Red Devils ont perdu des plumes dans la course à l'Europe. Au delà du résultat, les prestations des coéquipiers de Cristiano Ronaldo ne sont pas à la hauteur des attentes, et David De Gea l'a fait savoir au coup de sifflet final.

"Une nouvelle mauvaise prestation. Ce n'est pas assez, nous ne sommes pas assez bons, c'est sûr. Evidemment que c'est difficile de jouer ici, mais on a joué contre une équipe fatiguée, qui a joué mercredi. Ils étaient fatigués et nerveux. Nous n'avons pas été capables de gagner. On ne mérite pas de gagner, on ne mérite pas le top 4. Pour être honnête, on ne mérite rien", a concédé le portier mancunien, fataliste au micro de Canal+.

"Je ne sais pas quoi dire"

L'international espagnol, qui a encaissé son 42e but de la saison en Premier League, veut que son équipe change de visage pour aller chercher le dernier objectif du club encore réalisable: le top 4, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

"Vous prenez les mauvaises décisions, années après années. C'était difficile. Quand vous prenez, à chaque fois, la mauvaise décision, c'est impossible, très difficile. Vous le sentez, ils étaient très nerveux et fatigués. Malgré ça, ils ont couru plus que nous, ils se sont plus battus que nous. C'est très triste. L'objectif est de finir dans le top 4, mais si on continue à jouer comme on a fait les trois derniers matchs, c'est impossible. Pour être honnête, je ne sais pas quoi dire. On n'a pas eu d'occasion. On a besoin de plus de la part de tous."

7e de Premier League à trois unités de Tottenham, qui joue à Aston Villa samedi (à suivre dès 18h30 sur RMC Sport 1), Manchester United (51 pts) est sous la menace de Wolverhampton (49) et pourrait tout perdre en cette fin de saison, y compris une place européenne.