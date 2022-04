Manchester United: Cristiano Ronaldo se paie Rooney et Carragher, "deux jaloux"

Cristiano Ronaldo, attaquant de Manchester United, n’a pas apprécié les critiques de Wayne Rooney à son égard. L’ancien international anglais avait invité le Portugais à quitter le club l’été prochain pour laisser la place aux jeunes.

La situation de Manchester United (septième de Premier League, éliminé de la Ligue des champions) crispe les anciens et actuels joueurs du club. Cristiano Ronaldo a sèchement répondu à Wayne Rooney, meilleur buteur de l’histoire du club (253), et Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool désormais consultant sur Sky Sports. Rooney avait invité l’attaquant portugais à quitter le club l’été prochain. Le quintuple Ballon d’or a répondu à l’extrait en question sur Instagram: "deux jaloux", a-t-il écrit en ciblant les deux anciens joueurs.

Rooney avait estimé que le retour de Ronaldo à Manchester United l’été dernier n’avait pas profité au club. "Je dois dire que non, a-t-il réagi. Il a marqué des buts importants lors des matchs de la Ligue des champions au début de la saison. Il a réussi le triplé contre Tottenham. Mais je pense que si vous envisagez l'avenir du club, vous devez choisir des joueurs plus jeunes et affamés pour faire de leur mieux pour porter Manchester United au cours de ces deux ou trois prochaines années. Et évidemment, Cristiano s'en sort un peu. Il n'est certainement pas le joueur qu'il était quand il avait 20 ans. Et ça arrive, c'est le football. C'est une menace devant le but, mais je pense que pour le reste du match, ils ont besoin de plus, ils ont besoin de jeunes joueurs affamés."

"Les jeunes doivent avoir la confiance"

"Ils ont de bons jeunes joueurs, avait-il ajouté. Je pense que Sancho sera meilleur l'année prochaine, je pense que Marcus (Rashford) sera meilleur l'année prochaine. Ils ont de bons jeunes joueurs, je pense que Jesse Lingard devrait jouer pour eux car il apporte de l'énergie, il apporte de la qualité. Scott McTominay a bien joué, ils ont donc de bons jeunes joueurs. Ils doivent juste avoir cette confiance, leur faire comprendre qu'ils sont de bons joueurs et performer à un meilleur niveau. Quel que soit le nouveau manager, il amènera ses propres joueurs et essaiera de reconstruire ce groupe."

Il avait alors milité pour Mauricio Pochettino, actuellement en poste au PSG. Selon la presse anglaise, Erik ten Hag (Ajax) serait le mieux placé pour succéder à Ralf Rangnink, qui va prendre des fonctions plus élargies l’été prochain.