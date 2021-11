Mercato: Manchester United persiste pour Zidane, selon la presse anglaise

En attendant de décider du sort de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United n'aurait pas abandonné l'idée d'attirer Zinédine Zidane, selon le Sunday Times. Mais le coach français ne semble pas partant, pour le moment.

Zinédine Zidane enfin en Premier League? La rumeur ressort de terre ce dimanche après que le Sunday Times ait annoncé le nom du sélectionneur français pour éventuellement remplacer Ole Gunnar Solskjaer, fragilisé au cours des dernières semaines après les résultats décevants de Manchester United.

Le média anglais précise que l'entraîneur du Real Madrid n'est pas encore convaincu par ce projet et que pour cela, les Red Devils ont un plan. Ils comptent sur leurs recrues Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo pour les aider à attirer leur ancien coach dans le projet mancunien.

>> Les infos mercato en direct

Zidane veut prendre son temps

Il y a quelques semaines, ESPN annonçait déjà que Zidane n'était pas intéressé par ce poste et qu'il n'était pas pressé de trouver un nouveau banc, près de six mois après son second départ de la Maison Blanche. Un mouvement initié par CR7, qui aurait conseillé à son club de contacter le triple vainqueur de la Ligue des champions.

S'il a récemment échangé avec son vice-président Ed Woodward, l'entraîneur norvégien de Manchester United n'a toujours pas été débarqué de son poste, malgré la nouvelle défaite avant la trêve, dans le derby face à Manchester City (2-0). Sixièmes du championnat malgré un mercato XXL, les Red Devils vont rapidement trouver une solution pour mettre fin à la spirale négative. Ce qui pourrait passer par un changement de coach, dont les rumeurs ne cessent de fleurir.