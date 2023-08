Manchester United: polémique à Old Trafford, Wolverhampton s'insurge contre l'arbitrage après une sortie ratée d'Onana

Wolverhampton aurait sans doute dû obtenir un penalty dans le temps additionnel face à Manchester United (0-1), à Old Trafford, ce que le patron des arbitres anglais est d'ailleurs venu leur confirmer à la fin du match, lundi soir.

Manchester United a réussi ses débuts en Premier League en arrachant lundi soir une courte victoire (1-0) contre Wolverhampton, qui aurait pu espérer quitter Old Trafford avec au moins un point. Dans le temps additionnel, les Wolves ont réclamé sans succès un penalty après une sortie manquée et à contretemps du gardien mancunien André Onana, venu percuter de plein fouet l’attaquant autrichien Sasa Kalajdzic, loin du ballon.

Sollicitée, l’assistance vidéo a étudié les images et finalement choisi de ne pas accorder le moindre penalty. Furieux devant son banc de touche, l’entraîneur de Wolverhampton Gary O'Neil a été averti par l’officiel chargé d’arbitrer les débats, mais il a reçu un soutien pour le moins inattendu au coup de sifflet final. Le patron des arbitres en personne est allé à sa rencontre pour lui présenter des excuses.

'J'ai parlé à Jon Moss et il s'est excusé, il a dit que c'était un penalty flagrant et qu'il aurait dû être accordé", a déclaré O'Neil face à la presse. Cela m’a sans doute fait me sentir plus mal encore. Quand vous savez que vous aviez raison, vous vous sentez encore plus mal à l'idée de quitter un match sans rien avoir gagné."

Loin de penser que les arbitres favoriseraient une équipe plus que l’autre, Gary O’Neil a en revanche désigné 'la nature humaine' comme étant responsable de ses malheurs: "S'il y a une décision dont vous n'êtes pas sûr, le comportement du public d'Old Trafford, et le fait que c'est Manchester United, aura forcément des répercussions. C'est pourquoi je pense que la VAR devrait pouvoir aider davantage dans ces situations. Avant de parler à Jon Moss, on m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'une erreur claire et évidente."

Fautif sur cette action qui aurait pu coûter au moins deux points à son équipe, le gardien camerounais André Onana assurait après la rencontre n’avoir jamais tremblé: "Non, pas du tout. Je fais confiance aux arbitres. J’étais confiant, bien sûr. Quand vous êtes gardien, vous prenez des décisions, parfois elles sont bonnes, parfois vous vous trompez. J'ai pris une décision, et j’en suis responsable. Mais pour moi, il s'agit simplement d'un contact entre deux grands gaillards", estimait-il au micro de Sky Sports.