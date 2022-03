Manchester United: quels records Ronaldo peut-il encore battre?

Auteur d'un triplé face à Tottenham ce samedi (3-2), Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire du football (807 réalisations) devant le Tchèque Josef Bican. A 37 ans, le Portugais peut encore aller chercher quelques records, même si certains seront très difficiles.

Cristiano Ronaldo continue d'écrire l'histoire. Auteur d'un triplé face à Tottenham ce samedi (3-2), Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire du football (807 réalisations) devant le Tchèque Josef Bican, qui avait scoré 805 fois (en 530 rencontres). Un nouveau record parmi tant d'autres pour le Portugais de 37 ans, déjà meilleur buteur de l'histoire en sélection, dans un Euro, du Real Madrid ou encore en Ligue des champions (phase de groupes et phase finale). Des statistiques qui donnent le tournis, même si l'attaquant de Manchester United ne détient pas tous les records qui puissent exister. Si certains sont accessibles, d'autres seront compliqués à aller chercher, en club comme en sélection.

· Les records que CR7 peut battre

- Meilleur buteur portugais en phase finale d'une Coupe du monde. Actuellement à 7 réalisations au Mondial, Cristiano Ronaldo n'est plus qu'à deux buts d'Eusebio (9) et pourrait le battre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, à condition que le Portugal se qualifie.

- Plus vieux buteur en Ligue des champions. Déjà meilleur buteur de la C1 (140 buts), le Portugais continue de marcher sur l'une de ses compétitions préférées (six pions en six matchs cette saison). À 37 ans, il est bien placé pour aller chercher le record du plus vieux buteur en Ligue des champions, détenu par Francesco Totti (38 ans et 59 jours). CR7 devra alors marquer après le 1er avril 2023.

- Meilleur buteur sur une saison de C1 avec Manchester United. Avec ses 8 buts en 2007-2008, il reste encore loin de Ruud Van Nistelrooy (12). Mais CR7 a déjà fait beaucoup mieux en marquant 17 buts en une édition (2017-2018), mais avec le Real.

- Joueur le plus titré en C1. Déjà vainqueur cinq fois de la Ligue des champions (quatre avec le Real et une avec United), Cristiano Ronaldo n'est plus qu'à une C1 d'égaler le record de Paco Gento, qui a soulevé six fois le trophée avec les Madrilènes.

- Plus grand nombre de buts en une saison de Premier League. S'il co-détenait le record avec Alan Shaerer (31 buts) jusqu'en 2018, Ronaldo a depuis été dépassé par Mohamed Salah (32). Actuellement à 12 buts en 24 matchs, ce record sera difficile à aller chercher cette saison. Mais pourquoi pas dès l'année prochaine.

· Les records difficiles voire impossibles à atteindre

- Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Avec 7 buts en Coupe du monde, Ronaldo est bien loin du record détenu par Miroslav Klose (16). Il faudrait une performance phénoménale pour y parvenir.

- Meilleur buteur sur une seule Coupe du monde. Il n'y a pas à dire, Just Fontaine a frappé très fort en 1958, avec ses 13 buts inscrit en Suède. À titre de comparaison, CR7 n'en a marqué "que" 4 en 2018.

- Meilleur buteur d'un même Euro. Détenu par Michel Platini et ses 9 buts en 1984, ce record est aussi difficile à atteindre pour le meilleur buteur de l'Euro, qui reste sur 5 réalisations en 2021. Et les chances de faire grimper ce chiffre semblent minces, sachant que le Portugais aura 39 ans en 2024.

- Meilleur buteur de l'histoire de Manchester United. Avec 136 buts pour les Red Devils, Cristiano Ronaldo est loin, très loin des 253 réalisations de Wayne Rooney, le "King" de United. Actuellement 8e, le Portugais peut intégrer le top 5, où Ruud Van Nistelrooy (150) et Paul Scholes (152) font de la résistance.

- Plus grand nombre de buts sur une saison avec MU. S'il a déjà scoré 42 fois en 2007-2008 toutes compétitions confondues, CR7 reste loin du record de Denis Law (46 buts). Avec 18 réalisations en 2021-2022, le Portugais est loin, très loin, trop loin.

- Plus grand nombre de triplés en Premier League. Auteur de son deuxième triplé en Premier League ce samedi après Newcastle en 2008, CR7 semble partir de très loin pour aller chercher le record absolu détenu par Kun Agüero (12). Même Wayne Rooney, le premier Red Devils est déjà hors de portée (8).

- Meilleur buteur de l'histoire de la Premier League. Avec 96 buts en 220 matchs de PL, Cristiano Ronaldo ne deviendra jamais le meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais. Ce record est détenu par Jimmy Greaves (317), devant Steve Bloomer (317) et Dixie Dean (310)

- Meilleur buteur sur un seul match de Premier League. S'il a déjà scoré une manita en Espagne contre l'Espanyol Barcelone et Grenade, Ronaldo n'a jamais marqué cinq fois dans un même match avec Manchester. S'il y parvient, il rejoindrait un club très fermé (Agüero, Shearer, Defoe).