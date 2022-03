Manchester United: avec 807 buts, Ronaldo désormais meilleur buteur de l'histoire

Son deuxième but face à Tottenham, ce samedi avec Manchester United, a permis à Cristiano Ronaldo de devenir le meilleur buteur de l’histoire du football. Avec 807 réalisations, il dépasse le total du Tchèque Josef Bican.

Un doublé en trois minutes, puis un troisième but en seconde période pour rentrer dans les livres d’histoire. Avec Manchester United, Cristiano Ronaldo recevait Tottenham ce samedi, pour le choc de la 29e journée de Premier League. De retour après une blessure à la hanche, le Portugais s’est montré décisif en inscrivant un triplé. Il s'agissait de ses 805e, 806e et 807e buts de sa carrière en match officiel. Un total qui lui permet désormais d’être considéré comme le meilleur buteur de l’histoire, d’après les chiffres de la FIFA.

Un premier but magnifique

Après un penalty refusé en début de match, l’attaquant des Red Devils a ouvert le score d’une frappe surpuissante des 20 mètres (12e), qu’il a célébrée en communion avec le public. Harry Kane a ensuite égalisé sur penalty (35e), mais le Portugais lui a immédiatement répliqué avec un second but, moins spectaculaire cette fois, en reprenant un centre au point de penalty (38e). Alors que les Spurs avaient égalisé, il a offert la victoire aux Red Devils d'une tête sur corner (82e).

Avec ce triplé, l’attaquant aurait dépassé le total du Tchèque Josef Bican, qui se serait arrêté, d’après les estimations officielles de la FIFA, à 805 réalisations (en 530 rencontres). Star des années 30, le serial buteur avait principalement fait ses armes au Rapid Vienne puis au Slavia Prague. Portant le maillot national de l’Autriche en début de carrière, il avait atteint les demi-finales du Mondial 1934.

Un record controversé

Son nombre de buts est toutefois sujet à controverse, ce qui fait forcément perdre du crédit à ce record. Si la FIFA lui reconnait 805 buts, une partie d’entre eux aurait été marquée face à des équipes réserves ou lors de matchs officieux. La Rec Sport Soccer Statistics Foundation le crédite elle de 948 buts, tandis que la Fédération Tchèque de Football s’arrête sur un total de 821.

Des polémiques auxquelles échappent Cristiano Ronaldo, dont on peut plus facilement retrouver la trace des buts, et qui a été personnellement félicité par l’UEFA. En juin dernier, le Portugais était déjà devenu le meilleur buteur de l’histoire en sélection. Avec 115 buts, il devance désormais l’Iranien Ali Daei (109). Un total auquel il faut ajouter ses buts en club (689), en Ligue des Champions (140, plus 1 en barrage), en Supercoupe de l’UEFA (2) et en Coupe du monde des clubs (7).