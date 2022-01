Manchester United: Rangnick annonce que le problème avec Martial est "résolu"

Depuis plusieurs jours, il existait une incompréhension entre Ralf Rangnik et Anthony Martial, concernant la volonté de ce dernier de participer ou non au match du week-end dernier contre Aston Villa (2-2). Ce mardi, le coach allemand a annoncé que tout est réglé avec l’attaquant français.

La passe d’armes entre Anthony Martial (26 ans) et Ralf Rangnick est terminée. Depuis l’arrivée du coach allemand en novembre dernier à Manchester United, l’attaquant n’a pas vraiment connu d’amélioration sur sa situation sportive.

À tel point que le Français a demandé son départ au mois de janvier pour retrouver du temps de jeu. Le week-end dernier, le torchon semblait brûler entre les deux hommes à cause du match contre Aston Villa (2-2) samedi dernier. Mais devant la presse, le technicien a annoncé qu’il n’y avait plus aucun problème avec son joueur: "J’ai eu une conversation personnelle avec lui dimanche au sujet de ce qui s’est passé et de la façon dont j’ai vu toute la situation, et la question est maintenant résolue."

>> Les infos mercato EN DIRECT

Les raisons du conflit

Absent de l’opposition face aux Vilains de Steven Gerrard, Rangnick avait annoncé que Martial "ne voulait pas être dans l’équipe." Une information qui confirmait encore plus les velléités de départ de ce dernier. Mais sur Instagram, le joueur formé à Lyon avait réagi à ces propos: "Je ne refuserais jamais de jouer un match pour Manchester United."

En attendant que la question de l'avenir du Français soit réglée, le successeur d’Ole Gunnar Solskjaer a laissé planer le doute sur la présence ou non du buteur pour le match de ce mercredi contre Brentford: "Il ne s’est pas entraîné hier et avant-hier, il s’entraînera probablement aujourd’hui (ce mardi) et après l’entraînement, je déciderai s’il est sélectionné ou non." Rappelons que l’élément offensif est annoncé sur les tablettes du FC Séville.