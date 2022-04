Manchester United: Rangnick choqué par les manques du scouting, qui a ignoré Nkunku

Ralf Rangnick s'est étonné d'apprendre que Manchester United ne suivait pas du tout le milieu offensif français Christopher Nkunku, lequel brille cette saison au sein de l'empire Red Bull, dont Rangnick fut la tête pensante.

Une fois sa première mission terminée, Ralf Rangnick sait déjà qu’il aura du pain sur la planche pour remettre le club de Manchester United sur pied. Pour rappel, l’ancien directeur sportif du Lokomotiv Moscou a prévu d’entraîner l’équipe première des Red Devils jusqu’à la fin de la saison, avant de passer à un poste de conseiller au sein du club. Les dossiers à traiter ne devraient pas manquer sur le bureau de l’ancien manager de Leipzig, à commencer par la structure de la cellule recrutement.

En effet, dès son arrivée au club, ESPN rapporte que Rangnick aurait été surpris lorsque les recruteurs de United l'ont informé que l'international français Nkunku ne figurait pas sur leur liste de cibles potentielles. L'échange entre Rangnick et les recruteurs du club, racontée via la chaîne YouTube Stretford Paddock, explique que United ne s'intéressait pas activement au milieu de terrain de 24 ans et ne disposait d'aucun rapport de scouting car il ne figurait pas sur leur liste de présélection de joueurs.

Le show Nkunku continue

Difficile à entendre pour les oreilles d’un tel découvreur de talents. L’architecte de l’empire Red Bull, partisan d’un football agressif et rapide, qui ne laisse pas respirer l’adversaire, conçoit difficilement que le meilleur joueur de son ancien club, qui s’épanouit dans ce style de jeu, ne suscite pas le moindre intérêt à Manchester United. Le néo-international Christopher Nkunku a inscrit 28 buts toutes compétitions confondues cette saison (et donné 18 passes décisives !), marquant sept fois en phase de groupe de la Ligue des champions, dont un triplé lors de la défaite contre Manchester City.

Un but, une passe décisive face à Hoffenheim le week-end dernier: l'ancien Parisien Nkunku a poursuivi son show en championnat le week-end dernier, avec désormais 17 buts et 13 passes décisives cette saison en Bundesliga. Nkunku a quitté le PSG, son club formateur, pour l’Allemagne en 2019, et a revêtu le maillot de l’équipe de France depuis. Il a fait ses débuts avec les Bleus le mois dernier. La nouvelle intervient alors que Manchester United traverse une période difficile. Les mauvais résultats crispent un vestiaire critiqué qui semble se déchirer sur la question du prochain entraîneur. Pour couronner le tout, les Red Devils sont mal partis pour accrocher le top 4, synonyme de Ligue des champions la saison prochaine.