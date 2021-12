Manchester United: Rangnick n'a "pas du tout aimé" le match face à Newcastle

Alors que Manchester United a arraché le nul sur la pelouse de Newcastle ce lundi (1-1), Ralf Rangnick a exigé de ses joueurs plus d'agressivité pour les prochains matchs.

Ralf Rangnick est en colère. Non seulement son équipe a concédé le nul sur le terrain de Newcastle ce lundi (1-1), mais le jeu proposé par les Red Devils n'a pas été au goût de leur entraîneur. "Je n'ai pas du tout aimé la performance. Nous n'avons pas contrôlé le jeu, à part à quelques moments. Tout est question d'énergie et de physique sur les deuxièmes ballons. Et, dans tous ces domaines, nous n'étions pas à notre meilleur niveau. C'était une question d'agressivité", a fustigé le coach mancunien au micro de Sky Sports après la rencontre.

"Ne pas chercher d'excuses"

Alors que son équipe a été menée une bonne partie de la rencontre avant d'être sauvée par Edinson Cavani, Ralf Rangnick a demandé à ses joueurs de mettre plus d'agressivité. "Pour être compétitifs, nous devons être capables de gagner les duels directs. Ce n'est pas assez souvent le cas. La bonne chose est que nous avons obtenu un point. Mais nous devons être meilleurs et ne pas chercher d'excuses."

Sachant que Cristiano Ronaldo est passé à deux doigts de l'expulsion, Manchester United a manqué l'occasion de se rapprocher du top 4 et reste à 7 points d'Arsenal. Mais les Red Devils ont deux matchs de moins que les Gunners, leurs rencontres face à Brentford et Brighton ayant été reportées à cause du Covid. Les Mancuniens devront vite passer à autre chose puisque Burnley arrive dès ce jeudi à Old Trafford (à suivre dès 21h15 sur RMC Sport 1).