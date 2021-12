Manchester United: selon Berbatov, Cavani est traité injustement depuis le retour de Cristiano Ronaldo

Ancien numéro 9 de Manchester United, Dimitar Berbatov considère que le traitement réservé cette saison à Edinson Cavani est "injuste". Selon lui, le buteur doit se contenter des miettes depuis le retour de Cristiano Ronaldo.

Pour sa deuxième saison à Manchester United, Edinson Cavani connaît un temps de jeu assez famélique. Apparu à huit reprises, pour un but marqué, l'ancien buteur du PSG n'a disputé que 274 minutes au total sous les couleurs des Red Devils. En fin de contrat en juin 2022, Cavani envisage un départ dès ce mercato hivernal, où il est courtisé notamment par le FC Barcelone ou les Corinthians.

"Ce n'est pas juste"

Ancien numéro 9 de la maison, Dimitar Berbatov estime que le traitement infligé à Edinson Cavani est assez injuste. "Malgré une bonne première saison, Cavani n'a pas assez joué, juge le Bulgare, passé au club entre 2008 et 2012, dans des propos rapportés par Betfair. Quand quelqu'un comme Cristiano Ronaldo arrive dans un club, il prend toute la lumière, il joue chaque match. Ce n'est pas une situation juste car Cavani a tant donné pour l'équipe la saison dernière, obtenant un nouveau contrat. Mais Ronaldo a pris sa place dans l'équipe. Ce n'est pas juste mais ça arrive dans le monde du football."

Sans forcément être un titulaire indiscutable, Edinson Cavani s'était bien acclimaté à la Premier League la saison dernière avec 17 buts en 39 matchs (toutes compétitions confondues). Arrivé libre en provenance du PSG, le "Matador" avait convaincu ses dirigeants de le prolonger une saison de plus. "S'il y a une chance pour Cavani de quitter le club, avec par exemple une offre de Barcelone, bien sûr il pensera à la prendre pour jouer plus, prévient Berbatov. S'il obtient plus de temps en Liga, je le soutiendrai en lui disant: 'vas-y, joue, ça ressemble à une bonne affaire, beaucoup d'argent et tu n'as plus 24 ans' (Cavani en a 34, ndlr)."

Pour autant, Barcelone est confronté à des problèmes économiques et va devoir vendre, pour se conformer au fair-play financier, avant de pouvoir finaliser une transaction avec Cavani. Selon la presse brésilienne, le club des Corinthians a même formulé une première proposition salariale supérieure à celle du club blaugrana.