Manchester United: Ronaldo explique le rôle de Ferguson dans son retour

Cristiano Ronaldo a lui-même confirmé en interview le rôle très important joué par Sir Alex Ferguson, son mentor, dans son grand retour cet été à Manchester United.

Cristiano Ronaldo le dit lui-même, Sir Alex Ferguson est "comme un père" pour lui. Le rôle joué par le second dans le retour du premier à Manchester United est une preuve supplémentaire de cette relation si particulière. Dans un entretien publié sur le site des Red Devils ce mercredi, le Portugais explique à quel point son ancien manager a été important dans ce transfert assez inattendu.

"Il m'a beaucoup aidé"

"Comme tout le monde le sait, depuis que j'ai signé ici à 18 ans, Sir Alex Ferguson a toujours été la clé. Je me rappelle quand nous avons joué contre Manchester United lorsque j'étais encore au Sporting Portugal. Pour moi, Sir Alex est comme un père dans le football. Il m'a beaucoup aidé, il m'a appris beaucoup de choses, et il a bien sûr joué un grand rôle en raison de notre relation commune, nous sommes en contact tout le temps, c'est une personne incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup et il a été la principale clé pour que je sois en position de signer pour Manchester United", a déclaré le quintuple Ballon d'or. Selon certains médias britanniques, dont le Manchester Evening News, Sir Alex Ferguson aurait appelé Ronaldo pour le convaincre de revenir chez les Red Devils, et le dissuader en même temps de filer chez le rival City.

Dans un message publié mardi sur ses réseaux sociaux, "CR7" a d’ailleurs dédié son retour en Premier League au légendaire entraîneur écossais, son mentor. "L'histoire a été écrite dans le passé et l'histoire s'écrira encore une fois. Vous avez ma parole ! Je suis ici, de retour à ma place. Faisons en sorte que ça se produise une fois de plus ! Sir Alex, celui-ci est pour vous...", a-t-il commenté. A 36 ans, Ronaldo s’est engagé pour deux saisons, avec une troisième en option, en provenance de la Juventus, qui a récupéré quinze millions d'euros dans l'opération (plus huit millions d'euros de bonus). Il pourrait être aligné dès le 11 septembre à Old Trafford, après la trêve internationale, pour la réception de Newcastle en championnat.

