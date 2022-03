Manchester United: Ronaldo, Ferdinand... Rooney multiplie les attaques

Interrogé sur la forme actuelle de Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney a glissé une petite pique pour son ancien coéquipier. Sans oublier Rio Ferdinand.

Wayne Rooney est d'humeur taquine. L'ancienne légende de Manchester United, aujourd'hui coach de Derby County, a glissé une petite remarque à son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo. "Cristiano était tellement bon et ennuyeux à la fois. Aujourd'hui, il n'est problement plus aussi bon, mais juste ennuyeux", a expliqué l'ancien international anglais dans une interview au Sun, avant de développer sa pensée en citant leur affrontement lors de la Coupe du monde 2006, où Rooney avait été expulsé lors de la défaite des Three Lions.

"Je n'ai aucun problème avec Cristiano, quel qu'il soit. Je lui ai parlé dans le tunnel et je lui ai dit: 'Je n'ai aucun problème à ce que tu me fasses expulser', parce que j'avais passé la première mi-temps à essayer de le faire expulser pour un plongeon. Je suis Anglais, il est Portugais. Quand nous jouons, je n'en ai rien à faire de lui. Ce n'est pas mon pote. Mais quand nous avons terminé, nous sommes à nouveau copains".

Un tacle pour Ferdinand

Le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United a également envoyé un message à Rio Ferdinand, qui l'a côtoyé sur la pelouse d'Old Trafford, et qui se montre parfois offensif dans son rôle de consultant. "Rio est un excellent joueur, mais il est juste arrogant. On vous paye beaucoup à Man United pour mettre le ballon dans les buts, alors faites-le. J'ai dit : 'Fais ton travail, et donne-moi le ballon, donne le ballon à Ronaldo. Arrête de rester là à faire n'importe quoi'. Rio est un bon garçon mais il oubliait parfois qu'il était un défenseur."

Actuellement entraîneur de Derby County, Wayne Rooney se bat pour sauver son équipe d'une relégation en 3e division. Ces derniers mois, le club vit un véritable calvaire en dehors du terrain, en étant menacé de liquidation. Avec 21 points de pénalité, les Rams, derniers au classement (25 points), sont à huit points de Reading, premier relégable, à sept journées de la fin du championnat. Un maintien semble désormais très délicat.