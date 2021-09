Manchester United: "Son travail est incroyable", Varane admiratif de Ronaldo

A 36 ans, Cristiano Ronaldo continue d'impressionner Raphaël Varane, qu'il a retrouvé cet été à Manchester United après avoir partagé avec lui le vestiaire du Real Madrid pendant sept années. Le Français se dit bluffé par "l'éthique de travail" du Portugais.

Même quand on a tout gagné, hormis la Coupe du monde, et qu’on n’a plus rien à prouver, recevoir de tels compliments doit faire plaisir. Auteur de deux buts en trois matchs depuis son retour à Manchester United en fin de mercato, Cristiano Ronaldo suscite l’admiration de Raphaël Varane, qu’il vient de retrouver en Angleterre après avoir été son coéquipier au Real Madrid de 2011 à 2018.

"Le meilleur exemple au monde"

"Je pense qu'il est le meilleur exemple au monde en termes d'éthique de travail et sur la mentalité de gagnant. En jouant avec ce type de joueur, on s'améliore chaque jour. S'il joue toujours à un si haut niveau à son âge, c'est parce que son travail est incroyable. Je suis très heureux de jouer avec lui", a souligné le champion du monde français (28 ans) dans un entretien accordé vendredi à Sky Sports, dans lequel il revient aussi sur son choix de signer chez les Red Devils cet été.

"C'est ma mentalité. Je veux m'améliorer et me dépasser. C'est un nouveau défi pour moi. Un championnat différent, une mentalité différente, une atmosphère différente. C'est un grand défi de ramener Manchester United au sommet, mais je sens que les gens veulent gagner, les gens veulent faire de grandes choses avec ce club, et c'est une grande motivation pour moi", raconte Varane, qui confie avoir été séduit par le discours d’Ole Gunnar Solskjaer et les bons conseils de Paul Pogba.

Avec Varane et un Ronaldo toujours bluffant du haut de ses 36 ans, Manchester United tentera de réagir ce week-end après avoir perdu en Suisse, mardi, sur le terrain des Young Boys (2-1) pour le début de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une réaction est attendue dimanche contre West Ham (15h) dans le cadre de la cinquième journée de Premier League.

