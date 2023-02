Manchester United: le pétage de plomb de Casemiro, qui prend rouge pour avoir étranglé un joueur de Crystal Palace

Casemiro a été expulsé durant la victoire de Manchester United à Old Trafford ce samedi, face à Crystal Palace (2-1), dans le cadre de la 22e journée de Premier League. Dans une bagarre générale, l'ancien joueur du Real a été sanctionné pour avoir étranglé (évidemment sans lui faire mal) Will Hughes.

Un geste qui aurait presque sa place dans un octogone. Casemiro, homme mort des dernières semaines à Manchester United, n'a pas fini la rencontre de la 22e journée de Premier League contre Crystal Palace ce samedi. Le milieu de terrain a écopé d'un carton rouge à la 70e minute.

La bagarre générale entre Manchester United et Crystal Palace, 4 février 2023 © Capture écran Canal+

L'ancien cadre du Real Madrid a été sanctionné après visionnage, par l'arbitre, de la séquence de bagarre générale entre Red Devils et Old Traffort. Sur les images, sur le bord du terrain, on voit Casemiro prendre à la gorge Will Hughes. Juste avant, quelques autres gestes auraient pu valoir des sanctions, comme une demi-claque de Fred sur Jordan Ayew... qui commençait lui aussi à vouloir l'étrangler.

Fred et Ayew auraient pu être sanctionnés

Sans Casemiro, les Mancuniens ont eu quelques frayeurs. Ils menaient alors 2-0 grâce à un penalty de Bruno Fernandes (7e minute) et un joli but de Marcus Rashford (62e). Mais à 11 contre 10, les Eagles de Patrick Vieira ont réduit l'écart par Jeffrey Schlupp (76e) sans parvenir, malgré leurs situations en fin de rencontre, à arracher un point.

En attendant le match de Newcastle face à West Ham, Manchester United est troisième de Premier League, derrière Arsenal et City.