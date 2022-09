Manchester United: van de Beek avait quitté le club à cause d’un traitement de faveur pour Pogba

Rarement en lumière à Manchester United, Donny van de Beek avait tenté de se relancer en début d’année lors d’un prêt à Everton. A la presse néerlandaise, son agent a assuré que le milieu de terrain avait pris sa décision après un épisode de favoritisme de la part du club mancunien à l’égard de son coéquipier Paul Pogba.

Revenu à Manchester United cet été après un prêt – peu concluant – de quatre mois à Everton, Donny van de Beek a retrouvé Old Trafford avec l’ambition de s’y imposer, deux ans après sa signature en provenance de l’Ajax Amsterdam. Après un début de saison tronqué par une blessure, le milieu néerlandais de 25 ans, trois entrées en août en Premier League depuis le début de l’exercice 2021-22 (19 minutes), est de nouveau opérationnel.

Son agent Guido Albers a confirmé jeudi au média batave Voetbal Primeur que son joueur était des plus motivés pour renverser la tendance à Manchester. Se livrant également sur un épisode qui avait fini de précipiter le départ de van de Beek l’hiver dernier. En cause, la différence de traitement entre l’international néerlandais (19 sélections, 3 buts) et le Français Paul Pogba, parti à la Juventus Turin depuis.

"Pogba s’est présenté en retard au centre d’entraînement, s’est excusé et a été autorisé à rejouer"

"J’ai vu sa déception sur la façon dont il était traité par Manchester United. (…) Il était en concurrence avec Paul Pogba, qui s’est présenté en retard au centre d’entraînement, s’est excusé et a été autorisé à rejouer, a-t-il expliqué. Ce, à la place d’un garçon qui s’est entraîné dix heures par jour pendant huit semaines pour montrer qu’il était assez bon."

Que ce soit sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer, de Ralf Rangnick ou d’Erik ten Hag, Donny van de Beek n’aura que trop rarement su montrer son talent sur les terrains anglais. Des capacités pourtant indéniables, et largement entrevues lors de son époque amstellodamoise. "Aux Pays-Bas, Donny était très apprécié, il jouait bien et était très populaire auprès des fans. À Manchester United, il n'a ensuite jamais joué. La relation entre lui et le club s'est vraiment refroidie", regrette Albers, amer.