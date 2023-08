Manchester United: Varane va rater le choc contre Arsenal et sera absent plusieurs semaines

Sorti à la mi-temps samedi lors de la victoire de Manchester United contre Nottingham Forest (3-2), Raphaël Varane ne jouera pas contre Arsenal dimanche et manquera plusieurs semaines de compétition. C'est le club mancunien qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Coup dur pour Manchester United. Raphaël Varane sera absent pour le choc contre Arsenal dimanche après sa blessure contractée lors de la première mi-temps samedi dernier contre Nottingham Forest de la deuxième journée de Premier League.

Les Red Devils l'ont annoncé sur leur site officiel et les réseaux sociaux: ''Raphaël Varane ne fera pas partie du groupe pour le match contre Arsenal en Premier League dimanche à cause d'une blessure [...] L'international français est sorti à la mi-temps contre Nottingham Forest (victoire 3-2) à Old Trafford à cause de la blessure, qui devrait lui faire rater plusieurs semaines.'' C'est Victor Lindelöf qui l'avait remplacé.

Des précisions vendredi sur la blessure de Varane

Selon le communiqué de Manchester United, Erik ten Hag devrait apporter plus de précisions sur la blessure de Varane lors de la conférence de presse d'avant-match vendredi.

Raphaël Varane a inscrit un but en trois matchs cette saison, qui a notamment permis aux Red Devils de gagner leur premier match de la saison.

Manchester United va affronter Arsenal dimanche, à 17h30. Les Red Devils vont tenter d'enchaîner une deuxième victoire consécutive, alors qu'Arsenal va tout faire pour rester invaincu (2 victoires et 1 nul pour les Gunners en trois matchs).