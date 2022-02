Marine Le Pen s'en prend à Zouma, coupable de "cruauté" contre son chat

Kurt Zouma se retrouve dans la tourmente ce mardi après la diffusion d'une vidéo où le joueur de l'équipe de France et de West Ham maltraite son chat. Candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a critiqué les agissements du défenseur tricolore et donne une tournure politique à la polémique.

On tient peut-être désormais l'affaire de la Cat-tape. A l'image de Karim Benzema, privé d'équipe de France pendant plusieurs années pour une affaire extra-sportive, Kurt Zouma fait l'objet de nombreuses critiques après la publication d'une vidéo de lui en train de maltraiter son chat. Après deux associations de protection des animaux, voilà désormais Marine Le Pen qui a livré son point de vue sur cette triste polémique. Elle-même passionnée de félin, la fille de Jean-Marie Le Pen a passé un diplôme d'éleveuse de chats lors du premier confinement liée au Covid-19 et en possède plusieurs à son domicile.

"C’est honteux, a lâché la candidate du Rassemblement national pour la prochaine élection présidentielle en France dans un message posté sur les réseaux sociaux. Je persiste à penser que ceux qui sont capables de cruauté à l’égard des animaux qui ne peuvent s’en défendre sont également capables de cruauté à l’égard des hommes. La violence n’est jamais anodine."

Zouma privé des Bleus et sanctionné par West Ham?

Titulaire indiscutable à West Ham cette saison, Kurt Zouma n'a pourtant disputé que 15 matchs toutes compétitions confondues à cause de plusieurs pépins physiques. Tout juste revenu dans le groupe des Hammers avant la petite trêve de la Premier League, le défenseur central de 27 ans risque cette fois d'être sanctionné pour son comportement en-dehors des terrain.

Dès la sortie de la vidéo le montrant maltraiter son chat, l'international français aux neuf sélections a présenté des excuses et son club a promis de gérer la situation en interne.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Mais cette option semble avoir pris du plomb dans l'aile alors que la polémique enfle en Angleterre et en France. L'association PETA a demandé des sanctions contre lui et exige que son avenir avec l’équipe de France soit remis en question.

Idem pour la Fondation 30 millions d'amis qui a annoncé porter plainte contre Kurt Zouma et a demandé qu'il soit suspendu chez les Bleus. Régulièrement appelé par Didier Deschamps ces derniers mois et notamment lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, le défenseur pourrait donc voir le futur en sélection s'assombrir pour son geste et après une déferlante médiatique terrible contre lui.