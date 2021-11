Newcastle: Eddie Howe officiellement nommé entraîneur

Récemment passé sous pavillon saoudien, Newcastle United - actuel 19e de Premier League - a officialisé ce lundi la nomination de l'Anglais Eddie Howe (43 ans) au poste d'entraîneur. L'ancien coach de Burnley et Bournemouth succède ainsi à Steve Bruce, remercié fin octobre.

Puisque les techniciens plus huppés ont décliné l'invitation, ce sera donc un coach maison. Ou du moins un Anglais. Quelques semaines après son rachat par le fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, et le limogeage de Steve Bruce, Newcastle a officialisé ce lundi la nomination d'Eddie Howe (43 ans) sur son banc, comme le laissait entendre la presse britannique depuis plusieurs jours.

Ancien défenseur central, Howe affiche une douzaine d'années d'expérience comme entraîneur, à Bournemouth (2008-2011 puis 2012-2020) et Burnley (2011-2012). Il s'est engagé avec les Magpies jusqu'en 2024.

Howe a "impressionné" les dirigeants durant l'entretien d'embauche

"C'est un grand honneur de devenir entraîneur en chef d'un club avec la stature et l'histoire de Newcastle United, confie-t-il dans le communiqué. C'est un jour de fierté pour moi et ma famille. C'est une merveilleuse opportunité, mais il y a aussi beaucoup de travail devant nous et j'ai hâte d'aller sur le terrain d'entraînement pour commencer à travailler avec les joueurs."

Après avoir essuyé plusieurs refus ces dernières semaines, notamment celui d'Unai Emery, la nouvelle patronne du club, Amanda Stelvey, assure qu'Howe a brillé lors de son entretien d'embauche.

"Nous avons été incroyablement impressionnés par Eddie tout au long de ce qui a été un processus de recrutement rigoureux, explique-t-elle. En plus de ses accomplissements évidents avec l'AFC Bournemouth, où il a eu un impact transformationnel, c'est un entraîneur passionné et dynamique, qui a des idées claires pour faire avancer cette équipe et ce club. Il correspond parfaitement à ce que nous essayons de construire ici. Nous sommes ravis d'accueillir Eddie et son staff à St. James' Park et sommes impatients de travailler ensemble à nos ambitions collectives."

Des ambitions dans un premier temps limitées. Actuel 19e de Premier League (0 victoire en 11 journées), Newcastle pointe à cinq points du premier non-relégable, et doit surtout sauver sa peau dans l'élite, avant de viser les sommets.