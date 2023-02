Séisme en Turquie: Under, Hakimi, Aouar, Salah, Mahrez… Le monde du football au soutien des victimes

De nombreux footballeurs ou clubs ont affiché leur soutien pour les victimes d’un violent séisme en Turquie et en Syrie ce lundi. Le décompte a dépassé les 2000 morts alors que les recherches se poursuivent pour secourir des personnes piégées dans les décombres.

Le gouvernement turc a décrété sept jours de deuil national pour pleurer les victimes du terrible séisme qui a frappé le sud-est du pays et une partie de la Syrie ce lundi. Le bilan provisoire fait déjà état de plus de 2000 morts alors que les recherches continuent dans les décombres.

Particulièrement touchée, la province de Hatay s’inquiète pour ses habitants et pleure ses victimes et le club local a également annoncé ne pas avoir de nouvelle de plusieurs joueurs dont Christian Atsu, international ghanéen passé par Chelsea et Newcastle. Face à la tragédie, le monde du foot a encore affiché son unité et les messages en hommage aux victimes ne manquent pas. En Turquie d’abord où de nombreux clubs ont exprimé leur soutien et se sont mobilisés. Istanbul Basaksehir a ainsi envoyé de dons vers les régions les plus sinistrées afin d’aider ceux qui ont tout perdu.

Les jolis messages de Under et Aouar

Outre les clubs un peu partout en Europe, certains joueurs ont profité de leur visibilité en ligne pour affiché leur soutien aux victimes du séisme. C’est notamment le cas du joueur turc de l’OM, Cengiz Under, qui s’est fendu d’un beau message sur les réseaux sociaux.

"Je souhaite la miséricorde de Dieu à ceux qui ont perdu la vie dans le tremblement de terre qui a été ressenti dans plusieurs de nos villes, et un prompt rétablissement aux blessés, a écrit le Marseillais dans un tweet. A bientôt mon cher pays."

D’autres joueurs de Ligue 1 ont également eu une pensée pour toutes les victimes de ce séisme en Turquie comme le Lyonnais Houssem Aouar ou le Parisien Achraf Hakimi.

"Nos cœurs sont avec vous", a ainsi lancé le Marocain du PSG. Le Lyonnais a lui aussi appelé à prier pour toutes les personnes affectées par ce drame.

"Mes prières vont aux victimes du tremblement de terre survenu en Turquie et en Syrie cette nuit, a indiqué le milieu offensif sur Twitter. Puisse le Tout Puissant leur faire miséricorde et apaiser les souffrances des familles endeuillées."

Salah, Modric, le Real au soutien des victimes

A l’étranger aussi, la solidarité s’est organisée pour la Turquie, la Syrie et pour les personnes touchées par ce tremblement de terre de grande ampleur. Manchester City leur a adressé son soutien. Idem pour Luka Modric ou le Real Madrid.

"Le Real Madrid, son président et sa direction expriment leur plus profonde consternation et toute leur solidarité face à la catastrophe que subissent actuellement la Turquie et la Syrie suite au tremblement de terre survenu ces dernières heures, a salué le club merengue via un communiqué. Notre club tient à exprimer ses plus sincères condoléances et apporte toute son affection aux familles des défunts. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés, à qui nous transmettons toute notre force et notre affection."

Prêté par le PSG à Leipzig, Abdou Diallo a eu une pensée pour les nombreux morts et leurs proches après le séisme.

"Qu’Allah assiste le peuple turc et syrien dans cette épreuve, a écrit le défenseur sénégalais sur les réseaux sociaux. Toutes mes condoléances aux familles des victimes."

Footballeur particulièrement apprécié dans le monde arabe et vraie figure de proue dans toute cette région du monde, l’Egyptien Mohamed Salah a souhaité honorer la mémoire des victimes du séisme en Turquie et en Syrie.

"De terribles nouvelles en provenance de Syrie et de Turquie, a noté l’ailier de Liverpool sur Twitter. Mes condoléances pour les vies perdues et je souhaite à tous les blessés un rétablissement complet."