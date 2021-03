Newcastle: très gros clash entre Steve Bruce et son milieu, Matt Ritchie

Selon le Daily Mail, l'entraîneur de Newcastle, Steve Bruce, et son joueur, Matt Ritchie, ont eu une vive explication mardi lors d'une séance d'entraînement. Critiqué par son coach, le milieu écossais aurait répliqué en le qualifiant de "lâche".

Ambiance très tendue chez les Magpies. Sur le terrain et en coulisses. Selon le Daily Mail, une altercation a éclaté mardi au centre d'entraînement de Newcastle entre l'entraîneur du club, Steve Bruce, et son milieu de terrain, Matt Ritchie. Ce dernier n'aurait pas apprécié d'être critiqué par son coach après le nul concédé samedi à domicile face à Wolverhampton (1-1) lors de la 26e journée de Premier League. Bruce lui a reproché de ne pas avoir transmis à ses coéquipiers des consignes tactiques à son entrée en jeu en seconde période, quelques minutes avant l'égalisation des Wolves. Furieux, Ritchie lui aurait téléphoné après le match pour avoir des explications à ce sujet.

Ritchie aurait qualifié son coach de "lâche"

Bruce lui aurait alors dit d'attendre jusqu'à la séance d'entraînement programmée mardi. De quoi irriter encore un peu plus le joueur écossais, qui aurait alors refusé de se rendre dans le bureau de son entraîneur, le qualifiant de "lâche" devant certains témoins. C'est ce qui aurait provoqué la confrontation entre les deux hommes sur un terrain d'entraînement. Bruce aurait notamment donné un coup d'épaule à Ritchie, qui n'aurait pas cherché à riposter physiquement, tout en répétant que Bruce était selon lui un "lâche". "Qu'est-ce que tu vas faire? Le dire à Lee Charnley (directeur général de Newcastle, ndlr)", lui aurait lancé le manager anglais, de plus en plus isolé au sein du club.

Agacés par plusieurs de ses décisions et convaincus qu'il est en tort dans cette histoire, de nombreux joueurs souhaiteraient qu'il soit remplacé par son adjoint Graeme Jones. Ritchie, lui, se serait excusé auprès du staff et de ses partenaires mercredi. Avec seulement deux victoires au compteur en 2021, Newcastle occupe la 17e place de Premier League avec trois points d'avance sur le premier relégable, Fulham. Lancé dans la course au maintien, le club aura un rendez-vous très important dimanche sur le terrain de West Bromwich (19e).

