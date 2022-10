Procès Mendy: "Elle savait ce qu'elle faisait", la défense de Benjamin Mendy sur quatre des accusations de viol

Lors de l'audience de jeudi 27 octobre au tribunal de Chester, le jury a étudié des déclarations de Benjamin Mendy aux policiers par rapport à quatre accusations de viol. Face aux enquêteurs, le footballeur français de Manchester City a nié et affirmé avoir seulement eu des relations sexuelles consenties avec les plaignantes.

Selon lui, les relations sexuelles étaient consenties. Dans des déclarations faites à la police et entendues ce jeudi au tribunal de Chester, Benjamin Mendy a nié en bloc quatre des accusations de viol qui pèsent sur lui. "Je suis choqué d'être accusé de viol et de séquestration", a-t-il notamment déclaré aux enquêteurs.

En faisant son récit des soirées en question, Benjamin Mendy a confirmé disposer d'un dispositif de code de déverrouillage pour accéder à sa chambre. Mais il a précisé que la porte pouvait s'ouvrir de l'intérieur avec une poignée simple. "Elle pouvait partir à tout moment", a-t-il affirmé à chaque fois, selon la restranscription du Manchester Evening News.

"Elle riait et elle était contente"

Pour deux des plaignantes, Benjamin Mendy affirme que les relations sexuelles consenties ont été suivies d'un moment de détente et d'une attitude positive de ses partenaires. "Nous nous sommes relaxés dans le lounge avec des amis, elle riait et elle était contente", a déclaré le joueur de Manchester City à propos de l'une d'elles. Pour l'autre, il a précisé avoir respecté sa volonté que le rapport se limite à une fellation: "J'ai dit que c'était bon, qu'on pouvait simplement s'amuser".

Une autre plaignante, la sixième du dossier, dit avoir été violée dans son sommeil. Ce que nie Benjamin Mendy, affirmant avoir refusé de poursuivre le rapport après avoir observé des saignements. "Je ne voulais pas avoir de sexe avec elle quand elle avait ses règles. Le jour d'après, je me suis levé et je suis allé à l'entraînement. Je n'ai pas violé (la sixième plaignante).", a-t-il expliqué, soulignant ensuite que la plaignante ne dormait pas et qu'elle "savait ce qu'elle faisait" bien qu'elle était "quelque peu ivre".

"Elle m'a empêché de partir et nous avons commencé à nous embrasser"

En ce qui concerne la quatrième accusation de viol évoquée lors de cette audience, Benjamin Mendy décrit un "flirt" de la plaignante et une relation sexuelle initiée par cette dernière: "Elle est venue dans la salle de cinéma avec moi. Elle a dit vouloir mieux me connaître et qu'elle aimerait se mettre en couple avec moi. J'ai clairement fait savoir que je n'étais pas intéressé par une relation, puis je suis parti. Elle m'a empêché de partir et nous avons commencé à nous embrasser". Il a ensuite précisé que sa partenaire était "volontaire et enthousiaste".

Benjamin Mendy est poursuivi pour sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par sept femmes. En septembre, l'accusation d'une huitième femme a été abandonnée, faute de preuve suffisante apportée par le parquet. Louis S. Matturie, co-accusé, reste accusé de six viols et de trois agressions sexuelles.