Manchester United: l'ironie de Ferdinand sur une stat humiliante pour les Red Devils

L’ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand a mis en lumière une terrible statistique pour les Red Devils, dévorés (2-0) par Manchester City dans le derby.

Comme on pouvait s’y attendre, Manchester United n’a pas fait le poids (défaite 0-2) face à son voisin et rival, Manchester City, à l’occasion du derby qui opposait les deux équipe, en Premier League. Les joueurs de Pep Guardiola ont facilement disposé des hommes du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, dont l’équipe, friable défensivement et inoffensive devant, a subi un nouvel échec cuisant dans un match important, après l’humiliation subie (5-0) face à Liverpool.

La bonne entame de Manchester City, avec un pressing étouffant dont United n’a jamais su se défaire, ou alors à de trop rares occasions, s’est concrétisée par deux erreurs défensives calamiteuses de la défense des Red Devils, d’où cette sortie piquante, et surtout désespérée de Rio Ferdinand, ancienne gloire du club, déplorant le fait que United ait davantage sollicité son propre gardien, David De Gea, que le portier adverse, Ederson.

Le désert offensif de United

"Cela ne peut pas être réel !", a imploré l’ancien défenseur sur Twitter. Et pourtant, si. Outre le but contre son camp de Bailly dès la 7e, David De Gea a évité à son équipe l’humiliation suprême d’un deuxième CSC en détournant du pied une déviation de Victor Lindelöf (33e), tourné vers le but sur un centre fort à ras de terre de Phil Foden . De Gea a évité le 2-0 d’un superbe réflexe. Puis de nouveau quelques instants plus tard, cette fois sur une frappe de Cancelo (35e).

Battu par Bernardo Silva avant la pause, le gardien de Manchester United aurait pu aller chercher deux fois le ballon au fond de ses filets à cause de ses coéquipiers, lesquels n’ont donc attrapé le cadre qu’à une seule reprise de l’autre côté du terrain, sur une tentative de Cristiano Ronaldo (26e). L’éternel sauveur de son équipe depuis le début de la saison, surtout en Ligue des champions, n’a pas réussi à faire usage de sa magie cette fois-ci.