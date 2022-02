Premier League: Arsenal va augmenter le prix des abonnements et des billets en raison de la crise

En proie à de grosses difficultés financières, notamment en raison de la crise du Covid-19, le club du nord de Londres a pris la décision d'augmenter les tarifs de ses abonnements et des billets les jours de match à compter de la saison prochaine.

Les comptes sont dans le rouge du côté d'Arsenal. Pour la première fois depuis 2014, les Gunners vont faire grimper l'addition pour les fans habitués à se rendre à l'Emirates Stadium. À compter de la saison prochaine, les abonnements annuels ainsi que les billets les jours de match vont augmenter de 4%. Un choix justifié par de grosses pertes financières pour le club londonien.

120 millions d'euros de pertes pour les Gunners

En effet, ce ne sont pas moins de 100 millions de livres (120 millions d'euros) de pertes que le Board d'Arsenal s'apprête à annoncer. Dans un communiqué publié ce lundi sur son site officiel, le club signale un déficit record de 53 millions de livres sterling (63,4 M d'euros) l'an passé, auquel va s'ajouter celui pour 2020-2021, qui devrait être au moins similaire. "Nous reconnaissons que personne ne se félicite des augmentations de prix, et cette décision n'a pas été prise à la légère", est-il notamment précisé. "Face à la hausse continue des coûts, nous devons continuer à stimuler la croissance de toutes nos sources de revenus - y compris le jour du match - dans le cadre de notre objectif de ramener les finances à l'équilibre à moyen terme."

Des améliorations de l'Emirates Stadium sont également mentionnées, dont une rénovation majeure du toit, de nouveaux grands écrans ou des lecteurs de tourniquet pour accélérer l'entrée dans l'enceinte.

Une décision "injustifiée" pour les supporters

Conséquence directe de la pandémie, ces mauvais chiffres sont dus en grande partie aux 28 matchs à domicile disputés à huis clos depuis mars 2020, sachant que chaque match coûte au club plus de trois millions de livres (3,58 M d'euros). La masse salariale annuelle de l'effectif des Gunners est également responsable de cette flambée, même si les gros revenus ont été évacués, le dernier en date étant l'ancien capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. L'ampleur de cette augmentation des tarifs est corrélée à la qualification ou non des hommes de Mikel Arteta pour l'Europe.

Pour l'Arsenal Supporters Trust, qui représente les intérêts des supporters au sein du conseil d'administration, cette décision est "injustifiée à un moment où les revenus globaux du club augmentent et que les fans subissent d'autres pressions sur leur revenu." "Suite à la débâcle de la Super League, Arsenal et tous les clubs de football sont censés déployer un plus grand effort pour renforcer l'engagement et le dialogue des supporters. Cette hausse est exactement le genre de problème que ces clubs devraient prendre le temps de considérer."

Les Gunners pointent actuellement à la 6e place en Premier League, à deux points de Manchester United, 4e, mais avec trois matchs de retard sur les Red Devils.