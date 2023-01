Premier League: auteur d'un quatrième triplé cette saison, Haaland porte City contre Wolverhampton

Indiscutable meilleur buteur du championnat d'Angleterre, Erling Haaland a ajouté trois réalisations à son compteur ce dimanche avec City contre Wolverhampton (3-0). À un peu plus de la mi-saison, le Norvégien a d'ores et déjà inscrit plus de buts (25) que Son et Salah, meilleurs buteurs (23) lors du dernier exercice.

"Le Cyborg" a encore frappé. Buteur face aux Spurs jeudi (4-2) lors du match en retard de la 7e journée de Premier League, Erling Haaland s'était réservé pour un nouveau récital ce dimanche. À domicile contre Wolverhampton, le Norvégien a encore soigné ses stats avec un triplé qui a conduit les siens à la victoire.

Haaland n'en finit plus d'exploser les compteurs en Premier League

Les chiffres du numéro 9 de City donnent le tournis : alors que la mi-saison est tout juste dépassée, il a d'ores et déjà inscrit plus de buts (25) que les deux meilleurs buteurs de l'exercice 2021-2022, Heung-min Son et Mohamed Salah (23 buts). De plus, avec un quatrième triplé en Premier League, en tout juste 19 apparitions, il bat le record de Ruud van Nistelrooy (quatre triplés en 65 matchs) et compte, déjà, plus de triplés dans le championnat d'Angleterre qu'un certain... Cristiano Ronaldo (trois).

City continue à mettre la pression sur Arsenal

Ce dimanche à l'Etihad, les hommes de Pep Guardiola n'ont pas eu le temps de trembler comme trois jours plus tôt face à Tottenham - où ils étaient menés 0-2 à la pause. Dominateurs dans le jeu, en contrôle du ballon, ils ont toutefois dû attendre la 40e minute pour voir Kevin de Bruyne déposer sa 16e passe décisive de la saison, avec un centre parfait sur la tête d'Haaland (1-0, 40e).

Cinq minutes après le retour des vestiaires, c'est encore le Norvégien qui a assumé ses responsabilités en transformant un penalty obtenu par Ilkay Gundogan (2-0, 50e). Dans la foulée, après une récupération de Mahrez suite à une grossière erreur de relance du portier des Wolves, "le Cyborg" est venu conclure sa performance en marquant dans le but vide (3-0, 54e). Un dernier coup de génie avant de voir Guardiola le remplacer par Julian Alvarez, sous l'ovation du public.

Grâce à ce succès, les champions d'Angleterre en titre continuent de mettre la pression sur les Gunners, toujours en tête de la Premier League. Mais dans les travées de l'Etihad, une seule question semblait toutefois occuper les esprits : combien de buts aura empilé Haaland d'ici la fin de la saison ? À ce rythme-là, il pourrait pulvériser le record de buts sur une saison en championnat, co-détenu par Alan Shearer et Andy Cole (34). Mais cette marque a été établie sur un exercice à 42 matchs. Le record de l'ère Premier League à 38 matchs est détenu par Mohamed Salah, qui en a marqué 32 pour Liverpool en 2017-2018.