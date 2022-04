Premier League: Burnley vire son emblématique entraîneur Sean Dyche, après dix ans sur le banc

Sean Dyche, entraîneur à la plus grande longévité sur un banc de Premier League, a été démis de ses fonctions, ce vendredi alors que les Clarets, relégables, sont mal engagés dans la course au maintien.

Cette fois, Sean Dyche (50 ans) n’a pas résisté aux enjeux sportifs et financiers. L’emblématique manager de Burnley a été démis de ses fonctions, ce vendredi, par les dirigeants du club, actuellement 18e de Premier League à quatre points d’Everton, premier non-relégable. Il était l’entraîneur à la plus longue longévité en Premier League dix ans après son arrivée dans le staff avant d’être nommé numéro 1 quelques mois plus tard.

Deux promotions et une qualification en Ligue Europa

Ses blagues potaches et sa voix rocailleuse en avaient fait une personnalité du championnat anglais. Il a aussi accompli un gros travail sportif avec le club de cette ville de 75.000 habitants située au nord de l’Angleterre entre Manchester, Leeds et Blackburn. Sous ses ordres, les Clarets ont connu deux promotions en Premier League en 2014, puis en 2016. Ils ont depuis réussi à se maintenir chaque année, parvenant même à se qualifier en Coupe d’Europe en 2018 (élimination en barrage de la Ligue Europa) pour la première fois depuis 51 ans dans l’histoire du club.

Un peu moins de quatre ans plus tard, il prendre la porte tout comme ses adjoints Ian Woan et Steve Stone et l'entraîneur des gardiens Billy Mercer. Ils seront provisoirement remplacés par l'entraîneur des moins de 23 ans Mike Jackson, le directeur de l'Académie Paul Jenkins, l'entraîneur des gardiens des moins de 23 ans Connor King et le capitaine de l'équipe Ben Mee pour le déplacement crucial sur le terrain de West Ham United dimanche (15h15, 31e journée de Premier League).

Le club a été racheté par des investisseurs américains (ALK Capital) en décembre 2020. Alan Pace, ancien dirigeant de la franchise de base-ball (MLS) du Real Salt Lake, est depuis président. Il s’est mis en quête d’un remplaçant à Dyche, ce vendredi.

Le club a lancé les recherches pour son remplacement

"Tout d'abord, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à Sean et à son staff pour leurs réalisations au club au cours de la dernière décennie, déclare-t-il dans un communiqué du club. Pendant son passage à Turf Moor, Sean a brillé sur et en dehors du terrain, respecté par les joueurs, le staff, les supporters et la communauté du football au sens large."



"Cependant, les résultats de cette saison ont été décevants et, bien que ce soit une décision incroyablement difficile, avec huit matchs cruciaux de la campagne restants, nous pensons qu'un changement est nécessaire pour donner à l'équipe la meilleure chance possible de conserver son statut de Premier League, poursuit-il. (…) Le processus de remplacement de Sean a commencé et d'autres annonces seront faites aux supporters en temps voulu."