Premier League: “Je ne l’aime pas en tant que personne”, un ancien de Liverpool tacle Cristiano Ronaldo

José Enrique, l'ancien latéral de Newcastle et Liverpool, s’en est pris à Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux. L’Espagnol n’a pas du tout apprécié le comportement du Portugais contre Everton, ce samedi en Premier League.

Le geste d’humeur de Cristiano Ronaldo contre Everton continue de faire parler. Ce samedi, après la défaite de Manchester United contre les Toffees (1-0, 32e journée de Premier League), le Portugais a brisé le téléphone d’un supporter. Si l’attaquant des Red Devils a présenté ses excuses et a même invité ce fan à assister à un match à Old Trafford, cette attitude n’a pas du tout plu à José Enrique.

Sur Instagram, l’ancien latéral gauche espagnol, notamment passé par Newcastle (2007-2011) et Liverpool (2011-2016), a vivement critiqué le quintuple Ballon d’Or. "Je l’ai toujours dit, je ne l'aime pas. Il croit qu'il est Dieu et qu'il peut faire ce qu'il veut. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais en tant que personne, je ne l'aime pas", a taclé José Enrique, retraité depuis 2017.

Ronaldo: "Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles"

Après cet incident survenu à Goodison Park, Cristiano Ronaldo a fait son mea culpa. "Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons, a-t-il déclaré, confirmant ainsi la nervosité qui l’habite en cette fin de saison décevante pour les Red Devils. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m'excuser pour mon emportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et de sportivité."

Manchester United a perdu trois précieux points sur la pelouse d’Everton samedi et pointe désormais à six points de la quatrième place occupée par Tottenham. Septièmes de Premier League, les Red Devils n'auront plus le droit à l'erreur lors de leurs sept derniers matchs de championnat s’ils veulent toujours croire à une qualification en Ligue des champions.