Premier League: ce qui va changer pour mettre fin aux envahissements de terrain

Après le dernier envahissement de terrain par les fans d'Everton contre Crystal Palace jeudi soir, la Premier League va prendre des mesures afin de lutter contre le phénomène. Parmi celles-ci, révèle le Daily Mail, l'utilisation de "stewards sprinters" spécialement formés.

"Les envahissements de terrain sont un gros problème et peuvent entraîner la mort de quelqu'un. Que se passera-t-il si un joueur est poignardé ?" L'inquiétude formulée ce samedi par l'ancien capitaine de Watford, Troy Deeney, dans les colonnes du Sun se fait l'écho de celle de la Premier League après les incidents survenus jeudi soir à l'issue du match entre Everton et Crystal Palace (3-2).

Joueurs agressés, Vieira pris à partie...

Les supporters des Toffees avaient envahi la pelouse au coup de sifflet final après la victoire de leurs joueurs, synonyme de maintien dans l'élite du football anglais. Plusieurs incidents avaient eu lieu en marge de cet envahissement, ayant conduit à l'arrestation de trois hommes par la police de Merseyside pour avoir tenté de pénétrer sur le terrain en possession d'un fumigène ou d'un feu d'artifice, et d'un autre homme pour trouble à l'ordre public. Dans le même temps, l'entraîneur de Crystal Palace Patrick Vieira, provoqué par un fan d'Everton, avait envoyé ce dernier au sol avec un coup de pied.

Cet envahissement s'ajoute à celui des fans de Nottingham Forest face à Sheffield United lors de la finale d'accession à la Premier League, mardi soir. Le capitaine de Sheffield, Billy Sharp, avait été agressé par un supporter, Robert Briggs, coupable d'un coup de tête. Ce dernier a été condamné jeudi à six mois de prison assorti d'une peine de 10 ans d'interdiction de stade.

Des "stewards sprinters"

Pour répondre à ces phénomènes de foule se présentant inopinément sur le terrain, la Premier League entend mettre en place des mesures. La première d'entre elles concerne l'utilisation de "stewards sprinters", comme l'explique le Daily Mail. Chaque équipe a été informée qu'elle devait avoir des "coureurs de terrain", c'est-à-dire des stewards à réaction rapide portant des chaussures appropriées, dont le seul but est de garder un oeil sur les fans qui empiètent sur la pelouse et qui sont prêts à intervenir à tout moment.

Les équipes de Premier League, avant la dernière journée de championnat dimanche (multiplex à suivre sur RMC Sport), ont également été invitées à identifier les "zones les plus menacées" afin de protéger au mieux les joueurs et les officiels et de s'assurer que les plans sont clairs pour évacuer la pelouse "de manière sûre et contrôlée". Des escortes et des itinéraires de sortie prédéterminés devraient également être mis en place. Les fans peuvent également s'attendre à entendre des messages sonores les avertissant des conséquences de courir sur le terrain.

De nouvelles discussions doivent se tenir sur le comportements des supporters à l'issue de la saison entre les clubs de la Premier League, la Fédération anglaise et l'English Football League (EFL).