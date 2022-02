Premier League: Eriksen explique pourquoi son coeur n’est plus un frein à sa carrière

Dans une interview réalisée pour son nouveau club de Brentford, Christian Eriksen explique qu’il savait qu’il rejouerait au football deux jours seulement après son arrêt cardiaque.

Christian Eriksen revient de loin. Victime d’un arrêt cardiaque en plein match lors de l’Euro 2021, le milieu de terrain danois devrait être en mesure de fouler à nouveau la pelouse d’un terrain de Premier League "d’ici quelques semaines", selon son entraîneur. Pour sa première interview avec son nouveau club de Brentford, Christian Eriksen est revenu sur ces mois de doutes qu’il a traversés. Pour commencer, il a fallu redevenir soi, prendre conscience de la gravité de ce qu’il s’était passé, avant de commencer à envisager la suite. Puis tout est allé très vite, finalement.

Deux jours seulement après son arrêt cardiaque, Eriksen était déjà persuadé intérieurement qu’il pourrait un jour rejouer au football, y compris au sein du monde professionnel. "J'étais dans l'instant, et j'ai réalisé ce qui m'était arrivé plus tard cette nuit-là, puis les jours suivants, ce qui se passait vraiment, a-t-il raconté. Tous les tests ont commencé et les connaissances ont commencé à affluer. On me posait des questions pour savoir si je pouvais faire ceci ou cela, j'ai écouté les médecins, et ensuite, tout s'est mis en place petit à petit."

Eriksen: "Pas de limites avec un défibrilateur"

Les premiers tests ont alors commencé, pour voir comment le cœur allait réagir, et déterminer s’il pourrait, lentement mais sûrement, reprendre le football: "Heureusement, rien n'est sorti de tout ça, donc tout allait bien. Chaque mois, je pouvais vraiment le pousser et ensuite je pouvais jouer. Même avec un DAI (défibrillateur automatique implantable), il n'y a pas de limites. Même avec cette maladie, il n'y a pas de limites. "Vous pouvez courir un marathon, faire de la natation en eau profonde ou autre, cela dépend juste du diagnostic et de ce que vous ressentez à ce sujet."

Eriksen a été libéré par l'Inter Milan en décembre, car les règlements médicaux italiens ne permettent pas aux joueurs équipés de défibrillateur automatique implantable de jouer en Serie A. Au Royaume-Uni, où son utilisation n’est pas interdite pour les athlètes de haut niveau, Christian Eriksen sera le premier joueur à jouer avec un DAI en Premier League. Son coeur n’est désormais plus un obstacle.