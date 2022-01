Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec l'Inter, Christian Eriksen s'est entraîné avec la réserve de l'Ajax cette semaine. Victime d'un arrêt cardiaque lors de l'Euro 2021, le joueur devrait pourtant rallier l'Angleterre pour poursuivre sa carrière.

Son retour se rapproche. Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque lors de l'Euro l'été dernier, revient peu à peu au football professionnel. La semaine dernière, il a passé quelques jours au Fysiomed, un centre de rééducation à Amsterdam, et a demandé à son ancien club, l'Ajax, de pouvoir s'entraîner avec la réserve, selon une information du Telegraaf.

"Christian veut aller en Premier League"

À De Toekomst, centre de formation du club d'Amsterdam, il a rencontré Daley Blind, Davy Klaassen, Dusan Tadic et Lasse Schöne, ancien joueur de l'Ajax aujourd'hui au NEC qui avait fait le déplacement de Nimègue pour le voir. Un journaliste sur place ajoute que : "Les jeunes joueurs ont été très impressionnés par Eriksen qui a atteint un niveau remarquablement élevé."

Bien que les fans de l'Ajax espèrent un retour de Christian Eriksen, il n'a été aperçu qu'une seule fois à l'entraînement avec Jong Ajax et son objectif semble être un retour en Angleterre. "Christian veut aller en Premier League et je m'attends à ce que cela se produise", a déclaré son directeur commercial Martin Schoots en réaction à la présence d'Eriksen à l'Ajax. "Il veut aller dans un club, où il pourra jouer autant que possible. Pour pouvoir jouer la Coupe du monde, il doit se remettre en forme et être actif au plus haut niveau."

Au début du mois de décembre, le Danois de 29 ans avait été repéré à l'entraînement au Danemark, avec OB Odense, l'un de ses clubs formateurs. Déclarant ouvertement son envie de retrouver un club suite à son accident, Christian Eriksen serait en discussion avec Brentford, selon The Athletic. Le club de Premier aurait proposé un contrat de six mois cette saison avec une option pour une année supplémentaire au joueur, libre de tout contrat depuis la rupture de son bail avec l’Inter Milan. Obligé de vivre avec un défibrillateur cardiaque, il avait été contraint de quitter le club de Serie A en raison des règles médicales en Italie.