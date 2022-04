Drogue, mendicité... Evra revient sur son enfance difficile

Patrice Evra raconte de nouvelles anecdotes sur son passé douloureux au micro de la BBC. L’ancien latéral de Manchester United explique notamment avoir vendu de la drogue et fait la manche lorsqu’il était enfant.

Trois mois après la parution de son autobiographie à révélations ("I Love This Game"), Patrice Evra poursuit la libération de sa parole. L’ancien international français revient sur plusieurs épisodes de sa jeunesse dans l’émission Freeze the Fair sur l’antenne de la BBC One. Il raconte de nouvelles histoires douloureuses qui l'ont marqué avant le début de sa carrière professionnelle. "Je pense que quand mon père est parti, c'était comme le chaos"n avance-t-il.

"Parfois, même à minuit, quand ils jetaient les Big Mac froids, nous allions à la poubelle"

Invité à livrer trois anecdotes, dont une fausse, Evra s’est exécuté: "Vendre de la drogue, mendier devant un magasin et travailler dans un magasin de télévision". Avant de mettre fin au suspense: "Je n'ai pas vendu de télévisions. Les deux autres sont vraies. J'avais environ 13 ans". L’ancien mancunien confie aussi avoir dû faire les poubelles pour se nourrir. "Parfois, même à minuit, quand ils jetaient les Big Mac froids, nous allions à la poubelle", revient-il dans des propos retranscrit par le Daily Mail.

Au moment de rejoindre l’Italie et le SC Marsala (1998-1999), Evra a ensuite pu découvrir un nouveau monde qui s’ouvrait à lui. "Quand j'avais 17 ans, j'ai voyagé en Italie. Je me souviens quand nous sommes arrivés. Nous étions assis tout le temps et ils nous servaient de la nourriture, explique-t-il avant de se remémorer d’un coup de fil poignant. J'ai appelé ma mère et j'ai dit: 'Maman, ici, c'est comme le paradis, les gens nous servent à manger, avec deux fourchettes d'un côté et deux couteaux d'un côté'".

Après avoir raconté ce qu’il considère comme "son meilleur souvenir", Patrice Evra est aussi revenu sur les abus sexuels dont il a été victime par son directeur. "Être abusé sexuellement à l'âge de 13 ans a eu un impact énorme sur ma vie, insiste-t-il. Vous avez juste honte de vous-même". Dans son livre, l’ex-latéral gauche s’était longuement confié sur ce traumatisme qui a marqué sa jeunesse et dont ses nombreux succès collectifs n’ont pas su effacer.