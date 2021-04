Premier League: face à West Ham, Chelsea frappe fort dans la course au top 4

Dans une rencontre décisive pour la quatrième place, qualificative pour la prochaine de Ligue des champions, c'est Chelsea qui s'est imposé contre West Ham ce samedi (1-0), grâce à Timo Werner. Les Blues font le break avec les Hammers ainsi que Liverpol, tenu en échec plus tôt dans la journée.

C'est ce qu'on appelle une exellente opération. Quatrième de Premier League avant cette 33e journée, Chelsea domine un concurrent direct, West Ham, sur le plus petit des scores (1-0). Il peut remercier Timo Werner, unique buteur du match malgré quelques grosses maladresses. West Ham aurait pu obtenir un penalty en première période.

Avec 55 points chacun, Blues et Hammers disputaient un duel au sommet pour la Ligue des champions. Et pouvaient également profiter du match nul des Reds concédé dans les dernières secondes de jeu face à Newcastle (1-1) pour distancer Liverpool dans la course au top 4.

À trois jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Real, Thomas Tuchel s'est passé d'Olivier Giroud, même pas sur la feuille de match. En fin de première période, son concurrent Timo Werner a donné raison à son entraîneur en profitant d’un laxisme dans la défense des Hammers. À la réception d’un centre au sol de Chilwell, le buteur allemand glisse entre Balbuena et Soucek et peut conclure tranquillement au point de penalty (43e).

Werner buteur mais maladroit

Pourtant, West Ham aurait pu mener quelques instants plus tôt. Le capitaine des Blues César Azpilicueta aurait effectivement pu être sanctionné d’un penalty pour une main dans sa surface (38e). Mais après examen des images, Chelsea s’en sort sans sanction et peut alors passer en tête juste avant la pause. Et sans un incroyable loupé de son avant-centre, les Blues se seraient même mis à l'abri.

À l'affût après une tentative puissante de Mount repoussée par Fabianski, Timo Werner ouvre trop son pied face au but et rate l'immanquable en même temps que l'occasion de tuer le match, devant un Tuchel médusé. Pourtant décisif sur 20 buts cette saison (meilleur total du club), l'ancien de Leipzig trouve ensuite Fabianski (67e) avant de mal négocier un bon coup (78e) quelques minutes avant sa sortie (87e).

West Ham et Liverpool distancés pour le top 4

Les espoirs de West Ham, volontaire mais peu dangereux en seconde période, hormis sur une tentative de Lingard (60e), s'envolent à la 81e minute après l'exclusion de Balbuena, qui s'essuie les crampons sur Chilwell. À 10 contre 11 et face à une équipe appliquée, les Hammers ne parviennent plus à inquiéter Mendy qui réussit un nouveau clean-sheet.

Avec ce précieux succès, voilà Chelsea bien lancé dans sa course à la quatrième place, trois points devant son adversaire du soir et quatre devant Liverpool. Les Blues pourront arriver à Madrid avec l'esprit sain ce mardi, avant sa demi-finale aller de Ligue des champions. Une compétition qui pourrait aussi être un chemin alternatif dans l'optique d'une qualification à la prochaine C1.